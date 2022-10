Sono stati risolti casi di misteri irrisolti?

Un riavvio dell’originale e amato Misteri irrisolti, la versione Netflix della serie ritorna con nove nuovi episodi come parte del terzo volume dello show. I nove episodi saranno distribuiti in segmenti di tre episodi distribuiti in tre settimane. I primi tre sono stati rilasciati il ​​18 ottobre, seguiti da altri il 25 ottobre e il 1 novembre.

Con innumerevoli spettatori che controllano i nuovi episodi, molte persone sono diventate curiose di alcuni dei casi passati e se qualcuno dei misteri è stato risolto o meno.

I primi due volumi di Netflix Misteri irrisolti il riavvio consisteva in 12 episodi, con il terzo volume in uscita tra ottobre e inizio novembre portando il numero totale di “misteri” fino a 21.

Dopo che lo spettacolo è stato presentato in anteprima, migliaia di suggerimenti che hanno fornito possibili informazioni e indizi sono stati ricevuti da vari investigatori relativi ai casi, ma sembra che nessuno si sia trasformato in qualcosa di solido, almeno non ancora.

Sono stati risolti dei casi nel riavvio di Netflix di Misteri irrisolti?

Finora, nessuno dei casi presenti nel riavvio di Netflix è stato ufficialmente risolto, ma alcuni hanno aggiornamenti:

Rey Rivera: In primo piano nel primo episodio, si ritiene che Rey Rivera si sia suicidato, ma le circostanze della sua morte sono state contestate. Sono emerse nuove teorie che sembrano escludere la possibilità di suicidio grazie a un’indagine condotta dall’esperta forense Miryam Moya.

Anzo Brooks: Alonzo è scomparso e poi è stato trovato morto. Il suo caso è stato oggetto dell’episodio “No Ride Home”. Da quando lo spettacolo è andato in onda, l’ufficiale Misteri irrisolti account ha rilasciato un “aggiornamento” legittimo sull’account Twitter rivelando che l’FBI ha scoperto che si era verificata una seconda festa la notte in cui Alonza è scomparsa a La Cygne, nel Kansas.

AGGIORNAMENTO: l’FBI ha appreso di una seconda festa a La Cygne, Kansas, la notte in cui Alonzo Brooks è scomparso. I partecipanti hanno lasciato la festa dopo che è scoppiata una rissa, quindi si sono diretti alla Fattoria dove Alonzo è stato visto l’ultima volta. Se hai partecipato a una delle feste o conosci qualcuno che l’ha fatto, fatti avanti. pic.twitter.com/qqUeQLrnDy — Misteri irrisolti (@Unsolved) 17 novembre 2020

Le persone dell’altra parte presumibilmente se ne andarono dopo lo scoppio di una rissa e andarono alla festa in fattoria dove Alonzo era stato visto l’ultima volta. Il mese prima della messa in onda dell’episodio, l’FBI ha effettivamente riaperto il caso e ha offerto una ricompensa di $ 100.000 a chiunque avesse informazioni.

Lena Chapin: C’è un subreddit attivo e dedicato per gli investigatori online decisi a chiudere alcuni di questi casi freddi e si sono messi al lavoro cercando di scavare tutto ciò che potevano su Lena Chapin dopo che il suo episodio, “Missing Witness”, è andato in onda. Netflix ha anche aiutato rilasciando tutto il filmato inutilizzato e un ampio Google Doc contenente informazioni non utilizzate nell’episodio. Anche se quel contenuto non ha ancora portato a un nuovo vantaggio, è comunque un aggiornamento interessante sul caso.

Lester Eubanks: Nel marzo 2021, diversi mesi dopo la messa in onda dell’episodio “Death Row Fugitive” sul fuggitivo in prigione Lester Eubanks, la polizia credeva che si stessero finalmente avvicinando a lui nell’area di Los Angeles. non è chiaro se quelle piste fossero accurate o meno, ma, in ogni caso, le forze dell’ordine non hanno ancora catturato Eubanks e rimane un latitante ricercato.

Giovanna Romain: Tim Matouk è stato uno dei principali sospettati della misteriosa morte del cugino di primo grado, che è al centro dell’episodio “Lady in the Lake”. Ha rifiutato di partecipare all’episodio vero e proprio, ma in seguito ha accettato un’intervista con uno dei creatori della serie in cui ha negato con veemenza le accuse.

Bambini rubati: Nell’episodio finale di Misteri irrisolti volume 2, lo spettacolo ha esaminato il caso di due bambini scomparsi a pochi mesi l’uno dall’altro ad Harlem nel 1989. Nel novembre 2020, le madri hanno inviato il loro DNA a database genetici nella speranza che aiutassero a ritrovare i loro figli.

Più di 260 casi sono stati risolti dall’originale Misteri irrisolti

Anche se nessuno dei casi presenti nella serie Netflix è stato ancora risolto, ci sono state diverse scoperte sorprendenti dall’originale Misteri irrisolti. Lo spettacolo originale, andato in onda dal 1987 al 2010 e caratterizzato da più di 1.300 casi durante la sua corsa e, secondo quanto riferito, ha portato alla risoluzione di oltre 260.

Decider ha un ottimo elenco di alcuni dei casi più memorabili delle prime 15 stagioni che sono stati risolti, come l’omicidio di Bonnie Haim, la morte della famiglia Freeman e altro ancora.

È interessante notare che almeno due casi “risolti” presenti nell’elenco di Decider da allora sono diventati oggetto di propri documentari. Il colpevole degli attacchi all’antrace del 2001 è apparso nella stagione 12, episodio 13 e successivamente, l’FBI ha indicato lo scienziato Bruce Ivins come la persona dietro gli attacchi.

Tuttavia, Ivins si è suicidato e non è mai stato dimostrato che lo abbia fatto in un tribunale. Tuttavia, l’FBI ha detto che era lui e ha archiviato il caso, eliminando tutte le prove nel processo. Il documentario Netflix del 2022 Gli attacchi all’antrace dà un’occhiata più da vicino all’intera indagine e molti dei soggetti del documentario non erano d’accordo con le conclusioni finali dell’FBI.

Un altro caso descritto nella stagione 8, l’episodio 6 si è concentrato sul rapimento di Michael Hughes, 6 anni. Vieni a scoprire, il suo rapimento faceva parte di una situazione molto più grande e molto più inquietante di quanto gli spettatori avrebbero potuto immaginare quando l’episodio ha debuttato per la prima volta. Per saperne di più su cosa è successo a Michael e al suo rapitore, Franklin Delano Floyd, consiglio di guardare il documentario Netflix del 2022 Ragazza nella foto.