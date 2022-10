“Sono sempre alla ricerca di …” – Meghan Markle una volta ha parlato dei suoi hobby non lavorativi

Iniziando la sua carriera come attrice alla Northwestern University, Meghan Markle ha recitato in particolare nella lunga serie legale Abiti. Anche se non ha proseguito con la sua passione per molto tempo; il destino ha avuto qualcosa di adorabile in arrivo per lei che ha cambiato la sua vita per sempre. La star di 41 anni ha incontrato il principe Harry del Galles nel 2016 e si sono sposati al Castello di Windsor nel maggio 2018. Ora vive a Los Angeles con il suo principe, questa attrice diventata duchessa ha alcuni hobby non lavorativi che lei ama indulgere. Cosa sono questi?

Meghan Markle una volta ha rivelato di amare questo suo hobby

In un’intervista del 2013 a Marie ClaireMeghan Markle ha parlato di come il suo amore per il cibo abbia influenzato il suo personaggio Abiti. Ha affermato che ama cucinare il cibo mentre ha trascorso la sua infanzia crescendo vicino alle fattorie.

“Sono sempre alla ricerca di nuovi fantastici ristoranti e nuove ricette”, ha spiegato Markle.

La duchessa del Sussex è ossessionata dal cibo e adora sperimentare la cucina. “Penso che ci sia un certo valore nel buttarsi davvero nel cibo e accettare da dove viene“, ha aggiunto Meghan.

Possiamo dire che è una foodie dal suo blog sullo stile di vita che gestiva prima del matrimonio. The Tig è stata una pagina molto seguita, in diretta dal 2014 al 2017, dove ha pubblicato nuove ricette e interviste agli chef. Il blog conteneva anche le sue storie di viaggio, moda, fitness e cose sulla vita.

Nel frattempo, ha anche pubblicato un libro di fiabe Together: Our Community Cookbook, che mostra le 50 migliori ricette. Il suo libro di debutto è diventato immediatamente un bestseller su Amazon per aiutare le persone a preparare i piatti per i loro cari.

