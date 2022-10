“Sono ossessionata dalla collezione Taylor Swift” – Millie Bobby Brown rivela i dettagli sulla sua routine di meditazione

Millie Bobby Brown, all’età di 18 anni, ha una brillante carriera di cui occuparsi. È un’attrice eccezionale, un’imprenditrice, una diva della moda e, per finire, una bella persona, dentro e fuori. Pur essendo fiorente nella sua professione, la star ha anche bilanciato abbastanza bene la sua vita personale. Ma cosa ci ha fatto pensare così?

In una recente intervista con la rivista Marie Claire, la star ha condiviso suggerimenti perspicaci su come mantenersi, sia fisicamente che mentalmente. Brown ha messo in luce l’importanza della terapia e della cura di sé e di come manifesta tutto ciò nella sua routine. Soprattutto, ha condiviso come la musica e gli allenamenti l’hanno aiutata a mantenere la sua vita in pace.

Millie Bobby Brown condivide il modo in cui le collezioni di Taylor Swift l’aiutano negli allenamenti

L’unica cosa su cui Brown ha insistito di più sono state le sue sessioni di allenamento. Anche a brevi intervalli, la star si diverte a cavalcare in gruppo mentre suona l’album di Taylor Swift. Fu lì che lasciò cadere anche le guardie dal gusto musicale. La star ha rivelato di essere una grande fan della cantante pop dicendo: “Sono ossessionato dalla collezione di Taylor Swift.“

Successivamente ha anche aggiunto che l’album di Taylor era l’unica cosa su cui cavalcava. Millie ha rivelato che spezzare il sudore non era nemmeno più una routine, è diventato qualcosa che lei ama fare. Poiché Brown possiede un marchio di moda globale, Florence by Mills nella sua interezza, Claire aveva altre domande a cui rispondere Cose più strane stella.

Oltre al programma della palestra e all’esercizio fisico, Millie ha avuto molto da cui trarre ispirazione. Ha anche parlato delle sue sessioni di terapia, del suo tempo di gioco del cucciolo e persino di una dieta equilibrata. Oltre a questo, Millie ha condiviso la sua routine di cura della pelle e ciò che applica al lavoro precedente.

Nel corso del colloquioera anche evidente che Brown odia la schiuma e i detergenti non schiumosi sono sempre stati la sua passione. Mentre spiegava il suo bagliore esteriore, ha nominato i suoi preferiti personali dal suo marchio di bellezza. Ecco alcune delle sue migliori scelte di crema idratante Dreamy Dew e Magic Micellar Cleansing.

Ti è piaciuta la routine del tempo personale di Millie? Anche tu non vedi l’ora di seguire alcuni dei suoi consigli? Se si, facci sapere quali sono!

