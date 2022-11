“Sono molto emozionata per lui” – Amy Adams commenta il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman e il suo possibile ritorno

Henry Cavill tornerà nei panni di Superman? Potremo mai assistere di nuovo a Cavill con l’abito kryptoniano? Un nuovo attore sta prendendo il posto di Cavill? Di recente, il pubblico ha ottenuto le risposte a tutte le sue domande quando l’attore britannico ha indossato il suo costume da Superman per Dwayne Johnson protagonista Adamo nero. Dopo anni, Cavill è finalmente tornato come Superman, e i fan non possono fare a meno di esserne entusiasti. Inoltre, Il ritorno di Cavill ha aperto una miriade di direzioni verso cui dirigersi il DC Extended Universe. E il fandom DC potrebbe finalmente ottenere un sequel di Uomo d’acciaio.

Se L’uomo d’acciaio 2 è in considerazione, c’è un altro personaggio del DCEU oltre a Cavill che non può essere ignorato. Lois Lane è un altro personaggio molto importante e quasi tutti i fan dei fumetti sono a conoscenza della ricca storia di Lane. Nel 2013, quando il Uomo d’acciaio uscito per primo abbiamo visto Amy Adams interpretare il personaggio di Lois Lane al fianco di Henry Cavill. E dal momento che Cavill ha fatto il suo tanto atteso ritorno nei panni del figlio di Krypton, anche Amy Adams riprenderà il suo ruolo? Scopriamolo.

Amy Adams riprenderà il suo ruolo dopo il ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman?

In tempi recenti, sin dal rilascio di Adamo nerotutti non possono fare a meno di parlare del ritorno di Henry Cavill. Inoltre, da quando Cavill è finalmente tornato al DCEU, L’uomo d’acciaio 2 potrebbe non essere molto lontano. Di recente, in una conversazione con Variety, Amy Adams ha rivelato come si sentiva riguardo al ritorno di Cavill. L’attrice ha rivelato: “Sono molto eccitata per lui. È un Superman così meraviglioso.“

Amy Adams reagisce al ritorno di Henry Cavill nei panni di #Superman e rivela se tornerà nei panni di Lois Lane. #HenryCavillSuperman pic.twitter.com/XWLjhyrQYu — Super Film News (@SuperFilmNews) 17 novembre 2022

Quando le è stato chiesto se Lois sarebbe tornata nei film futuri e se volesse o meno tornare, Adams ha rivelato lo studio non ne ha parlato con lei. In risposta al fatto che volesse o meno tornare, ha parlato, “Se sono io fantastico. Se è qualcun altro, il ruolo di Lois è stato interpretato da così tante attrici meravigliose in passato, quindi sosterrò qualunque direzione prendano.“

Come stanno reagendo i fan alla notizia?

Dopo la dichiarazione di Adams sul fatto che tornerà come Lois Lane, sono seguiti diversi tweet dei suoi fan. ioSembra che i fan vogliano vedere con impazienza il ritorno di Adams. Ecco alcuni tweet dei fan:

Sì! Amy Adams è Lois Lane! Per favore, riportala indietro! Fanculo gli odiatori sessisti misogini. Al contrario, ci sono molti fan che la adorano! E lei ed Henry andavano d’accordo dentro e fuori dallo schermo! — BMR58 (@merrychris4ever) 17 novembre 2022

Non voglio che nessuno sostituisca Amy Adams come Lois Lane. Perché altererebbe l’interesse di me. Non è perché è una grande lois lane, ma è brava. Spero che tornerà, voglio dire, non c’è nessun film di Superman senza il suo interesse amoroso Lois Lane. — Godwin V. Biju (@godwinvbiju) 17 novembre 2022

Amy Adams è Lois Lane del DC Cinematic Universe! Sarebbe un vero peccato se venisse sostituita! — Manuel Branco (@MGB2110) 17 novembre 2022

Caro @JamesGunn, mi piacerebbe rivedere questi due insieme. pic.twitter.com/khoCstl6NH — ThaBatman (@TBatman3) 17 novembre 2022

Amy è molto calorosa e positiva, voglio davvero che torni! — Jordan Jones (@jordnjnes) 17 novembre 2022

Ti è piaciuta Amy Adams nei panni di Lois Lane? Pensi che tornerà? Sentiti libero di farcelo sapere nei commenti qui sotto.

