Sono iniziate le riprese degli episodi finali

MANIFEST — “Destination Unknown” Episodio 308 — Nella foto: Josh Dallas nei panni di Ben Stone — (Foto di: Peter Kramer/Warner Brothers/NBC)

Lovely Little Farm su Netflix? di DJ Rivera

Manifesto la stagione 4 è uno degli spettacoli più attesi su Netflix. I fan del dramma soprannaturale sono rimasti fedeli allo spettacolo attraverso il suo turbolento processo di cancellazione e rinnovo, e presto vedranno i frutti del loro lavoro!

La rete madre dello show, la NBC, ha cancellato la serie dopo la sua terza stagione. Quindi Netflix inizialmente ha rinunciato a salvarlo. Ma una volta aggiunte le prime due stagioni al servizio di streaming, lo spettacolo ha immediatamente guadagnato nuovi fan. E il resto è storia. Ora una quarta e ultima stagione è in arrivo su Netflix grazie alla campagna #SaveManifest, e non vediamo l’ora!

Sapevamo già che le riprese erano terminate nella prima metà degli episodi e il cast e la troupe erano in pausa. Ora sembra che la produzione sia tornata e funzionante, il che significa che le telecamere stanno riprendendo il tratto finale degli episodi.

Manifest stagione 4 parte 2: le riprese degli episodi finali sono iniziate

Quindi, come facciamo a sapere che le riprese sono tornate? È grazie all’attrice di Michaela, Melissa Roxburgh. Ha scattato un selfie e l’ha pubblicato sulle sue storie di Instagram con la didascalia “Day 1”, taggando l’ufficiale Manifesto Account Instagram.

Questo è un indicatore piuttosto grande del fatto che le riprese sono tornate in funzione. È così agrodolce perché siamo entusiasti di vedere la nuova stagione, ma questo significa anche che siamo un passo più vicini alla fine dell’amato show.

Josh Dallas ha recentemente parlato con noi a Netflix Life e ha condiviso alcune anticipazioni sulla quarta stagione. Secondo l’attore, la quarta stagione riprenderà due anni dopo gli eventi della terza stagione. E Ben non sta navigando molto bene essendo un genitore single.

Netflix ha ordinato un’ultima stagione di 20 episodi e ha annunciato che sarebbe stata divisa in due parti. L’attore di Ben Stone ha anche confermato di aver già terminato i primi 10 episodi. Netflix ha già confermato che l’ultima stagione sarà divisa in due parti da 10 episodi. Speriamo di ottenere presto una data di uscita per la parte 1!

Manifesto le stagioni 1-3 sono ora in streaming su Netflix.