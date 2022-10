“Sono il migliore che c’è” – Hugh Jackman canticchia ed esprime un desiderio per Ryan Reynolds per il suo compleanno ed è esilarante

Nel corso degli anni, abbiamo assistito a una varietà di nemici frenetici a Hollywood. Da Dwayne Johnson e Tyrese Gibson a Ben Affleck e Matt Damon, l’industria cinematografica ha alcune delle coppie di nemici più interessanti. Tuttavia, l’elenco dei nemici frettolosi a Hollywood è incompleto senza Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Il Piscina morta stella e Ghiottone condividere una relazione molto interessante.

Più e più volte, Ryan e Hugh hanno intrattenuto il pubblico con vari scherzi e battute che si sono fatti l’un l’altro. La relazione di amore-odio tra le due star è sempre stata un argomento caldo e i fan non sembrano averne mai abbastanza del dramma che ne deriva. A ciò si aggiunge l’esclusivo augurio di compleanno di Jackman per il Ragazzo libero attore nel 46esimo compleanno di quest’ultimo.

Come ha fatto Hugh Jackman a desiderare Ryan Reynolds per il suo compleanno?

Ryan Reynolds è uno degli attori più ricercati del settore oggi. Oltre alla recitazione, Ryan è noto anche per la sua abitudine di fare scherzi e scherzi ai suoi co-protagonisti. Nel giorno del suo 46° compleanno, mentre un numero enorme di persone augurava un felice compleanno all’attore, anche il nemico di lunga data di Ryan, Hugh Jackman, è andato su Instagram per augurare al suo co-protagonista.

Nel video Wolverine tiene in mano un muffin con una candela mentre canticchia la canzone del compleanno di Ryan. Inoltre, il Origini degli X-Men: Wolverine l’attore aveva alcune parole interessanti per Il progetto Adam attore. Jackman ha parlato, “Ryan, sto esprimendo un desiderio, ed è il tuo regalo di compleanno. Tutto quello che voglio dire è che questa è la cosa migliore che faccio, e quello che faccio non è molto simpatico.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hugh Jackman (@thehughjackman)

Verso la fine del video, Il più grande showman l’attore ha anche dato un’espressione esilarante di fronte alla telecamera e persino il cameraman non è riuscito a trattenere la risata. In precedenza, per il compleanno di Hugh Jackman, il Piscina morta star ha svelato un teaser per il suo prossimo film con Will Ferrell e Octavia Spencer.

LEGGI ANCHE: Ryan Reynolds ha appena rivelato il cattivo di “Deadpool 3”?

Quale altra celebrità ha voluto la star di Deadpool?

Oltre a Hugh Jackman, Ryan ha ricevuto una miriade di desideri e regali dai suoi fan nel giorno del suo 46esimo compleanno. Alcune delle altre celebrità che hanno voluto il Lanterna verde l’attore include Rob McElhenney, la squadra di calcio di Ryan Wrexham e il commentatore americano Lance Ulanoff.

Buon compleanno al tesoro canadese, supereroe part-time e bravo ragazzo a tutto tondo @VancityReynolds pic.twitter.com/8ZwCThAZlQ — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) 23 ottobre 2022

Volare in alto Buon compleanno, @VancityReynolds! #WxmAFC https://t.co/98UkDE7r3z – Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) 23 ottobre 2022

La testa e la bocca sono in scala, ma gli occhi sono il 50% più sognanti nella vita reale. Buon compleanno @vancityreynolds dall’ippodromo @Wrexham_AFC. pic.twitter.com/9cGqQzOQLE — Rob McElhenney (@RMcElhenney) 23 ottobre 2022

Cosa ne pensi dell’augurio di compleanno di Hugh? Come augureresti al tuo amico per il suo compleanno? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Il post “Sono il migliore che ci sia” – Hugh Jackman canticchia ed esprime un desiderio per Ryan Reynolds per il suo compleanno e It’s Hilarious è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.