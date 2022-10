“Sono già sul ghiaccio” – La corrispondente reale Katie Nicholl avverte Meghan Markle e il principe Harry di rimanere cauti nei confronti della famiglia reale

Mentre le differenze tra i membri della famiglia reale e Meghan Markle sono ormai note. In mezzo a tutto il caos e diversità nelle opinioni, i Sussex hanno visitato l’ultima volta la famiglia quando la regina Elisabetta II è morta. Tuttavia, dopo l’acquisizione del trono da parte di re Carlo, Meghan e Harry scese ufficialmente nella classifica di famiglia anche. Ora ne hanno un altro suggerimento simile a un avvertimento dai membri reali.

I Sussex rinunciarono ai loro titoli e doveri reali e si trasferirono negli Stati Uniti a causa delle loro divergenze con i membri anziani. Nonostante Sua Maestà desidera per il ritorno di Harry in famiglia, la coppia non tornò fino al funerale della defunta regina. Tuttavia, come il mondo ha visto, la coppia ha ottenuto alcuni progetti Netflix e Spotify. I membri della famiglia reale diedero loro a avvertimento per le loro iniziative e azioni future.

Meghan Markle e il principe Harry hanno ricevuto un suggerimento simile a un avvertimento

Dopo aver lottato a lungo mentre si allontanava dai propri doveri e si costruiva la propria vita, la coppia finalmente ha le cose che vanno dritte a loro favore. Con il loro imminente Docuserie Netflix e Il ricordo di Harry, la coppia ha ricevuto un avvertimento dai familiari. Il corrispondente reale di nome Katie Nicholl ha detto che i Sussex devono esserlo attento con i loro progetti imminenti se vogliono mantenere qualsiasi tipo di rapporto con la famiglia reale.

Ha anche detto che la coppia deve esserlo diplomatico quando parlano di qualsiasi membro reale anziano della famiglia. Harry e Meghan sanno se parlano di qualcuno dei membri reali con cui insensibilità o mancanza di rispetto, potrebbero ottenere tagliare completamente. Il corrispondente ha aggiunto, “C’è la sensazione nella famiglia che siano già sul ghiaccio e che debbano agire con cautela”.

Il mondo ha visto alti e bassi nei rapporti tra la famiglia e la coppia nel corso degli anni. Come hanno ammesso i Sussex in un’intervista a Oprah WinfreyMeghan ne ha affrontati alcuni commenti razziali da alcuni membri reali di alto livello. Lei e Harry ne hanno parlato apertamente durante l’intervista in dettaglio. Tuttavia, a causa delle loro dichiarazioni sui membri reali, la coppia ha già affrontato grandi conseguenze. Ma ora anche la Casa Reale li ha avvertiti in merito allo stesso.

Pensi che i Sussex lo prenderanno sul serio e li seguiranno ora?

