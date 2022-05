“Sono entrambi insonni”: gli attori di “Along for the Ride” Emma Pasarow e Belmont Cameli sui loro personaggi, innamorarsi e altro

Netflix ha una miriade di storie d’amore commoventi. Se guardi un film romantico per un giorno, sarai facilmente in grado di abbuffarti per un anno. Ma ciò che alimenta l’amore di Netflix per i drammi romantici sono i libri. Netflix ama adattare i romanzi in programmi TV o film. Dopo l’enorme successo dei suoi adattamenti di romanzi per giovani adulti, come Ombra e Ossa, La cabina dei bacie 13 motivi per cui, il gigante dello streaming sta cavalcando il libro per giovani adulti per proiettare la pipeline. E l’ultima aggiunta all’elenco degli adattamenti è Lungo per la corsa.

Questo film ha un cast relativamente nuovo. Dev’essere una sfida interpretare i personaggi di un libro in un film. Allora, cosa hanno da dire gli attori principali del film sui loro personaggi? Scopriamolo.

Emma Pasarow e Belmont Cameli in Lungo per la corsa

L’adattamento di Netflix è ambientato a Colby, una piccola cittadina di mare dove Auden (interpretato dal nuovo arrivato Emma Pasarow) sta trascorrendo l’estate prima di iniziare l’università con suo padre (Dermot Mulroney), matrigna (Kate Bosworth), e la sorellastra neonata. Quando Auden non riesce a dormire e sceglie di fare una passeggiata per la città, è attratta da Eli (Belmont Cameli), un ragazzo affascinante che è anche un insonne.

Quindi, mentre si parla delle loro scappatelle di mezzanotte nel film, Emma e Belmont condividere la loro esperienza di lavoro nel film e le loro opinioni sul personaggio.

Emma, ​​che è la principiante nell’industria cinematografica, sottolinea una cosa particolare di Auden che ama di più: lei è un sacco di cose.

È una studiosa, un’accademica e una ragazza indipendente. Ed Emma sente che questo è ciò che rende Emma così speciale perché lo è “imparare che non sei tutto una cosa.”

Per tutti coloro che hanno visto il film sanno che Eli è un personaggio complesso nel film. La sua insonnia è il risultato del suo lutto.

E mentre parla del suo stato di lutto nel film, Belmont parla di come il suo amore (di Eli) per la sua bici BMX rappresenti il ​​suo stato mentale. Lui dice, “non può ancora fare a meno di salire su quella bici ogni notte.”

Quando è stato chiesto a Belmont perché i loro personaggi si sono innamorati l’uno dell’altro? Disse senza alcuna esitazione, “Sono entrambi insonni.” L’attore spiega come trascorrendo più tempo ogni notte “tenere uno specchio” l’uno all’altro. I loro incontri li aiutano “crescere e sfidarsi.”

Ti sono piaciuti i personaggi di Eli e Auden in Lungo per la corsa? Fateci sapere nei commenti.

