“Sono diventati molto bravi a fingere” – Come Ryan Reynolds e Blake Lively’s Marriage Was Amidst Strains

Fino ad ora, il mondo lo pensava Ryan Reynolds e Blake Lively sono sinonimi di una coppia perfetta. La coppia ha stabilito dei parametri di riferimento per essere belli e carini insieme e lo ha fatto tre adorabili figlie e presto saranno i genitori di un quarto figlio.

Questa coppia è nota per essersi tirata le gambe a vicenda pubblicamente. Ryan ha sposato Blake nel 2012, un anno dopo il suo divorzio da Scarlett Johanson. Da allora, la coppia ha catturato l’attenzione dei media di tanto in tanto essendo tutti obiettivi di coppia. Ma sai, la loro relazione non è perfetta come sembra?

Ryan Reynolds e Blake Lively non sono felici insieme?

Questa domanda è un enorme shock per tutti. Come può una coppia così perfetta avere delle crepe nel loro matrimonio? Bene, questo è stato segnalato circa un anno fa da OK! rivista. Secondo il sito, un autentico insider ha dato loro il piatto sul matrimonio di Reynolds.

La fonte ha affermato che il la coppia sembra essere perfetta dall’esterno ma ha delle differenze esistenti all’interno. Secondo i loro amici, ci vogliono molti sacrifici per mantenere il loro cosiddetto matrimonio perfetto. La fonte ha detto che Ryan e Blake sono per lo più felici. Tuttavia, ha aggiunto ulteriormente ci vogliono molti sacrifici per andare avanti.

“Sono diventati molto bravi a fingere e nascondere le cose al pubblico”, la fonte ha aggiunto. E perchè no? Dopotutto, entrambi sono ottimi attori. Sia Ryan che Blake credono nel risolvere le loro divergenze a porte chiuse piuttosto che trascinarli in pubblico.

Questo è un fattore chiave dietro il loro matrimonio di successo. In una vecchia intervistaRyan ha detto di aver avuto una brutta esperienza durante il suo matrimonio con Scarlett Johanson. L’attore 45enne ha deciso di non ripeterli con la sua seconda moglie. Entrambi decidono di separarsi perché troppo impegnati a costruire le loro carriere. Al contrario, ora Ryan si prende una pausa dai film per trascorrere del tempo con i suoi figli.

Tuttavia, la coppia potrebbe aver superato le loro differenze mentre pianificavano il loro quarto figlio quest’anno. Cosa ne pensate di questi due? Fateci sapere nei commenti.

