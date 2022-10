“Sono davvero fortunato ad averla” – Quando Sadie Sink ha apprezzato di tutto cuore la sua co-protagonista di “Stranger Things” Maya Hawke

A parte la narrazione strabiliante e gli effetti visivi all’avanguardia, il fiore all’occhiello di Netflix, Cose più strane ci ha anche concesso uno scrigno di talenti. Stiamo, ovviamente, parlando degli attori brillantemente magistrali dello spettacolo di fantascienza. Il chimica impeccabile sullo schermo condividono l’uno con l’altro è una vera testimonianza della loro abilità recitativa e del cameratismo fuori dallo schermo. Mentre l’intero cast sembra essere vicino, le amicizie tra di loro Millie Bobby Brown e Noah Schnapp, nonché Sadie Sink e Maya Hawke spiccare assolutamente.

Le coppie hanno anche preso un commovente test di amicizia che li ha fatti amare ancora di più dai fan. Mentre ci sono così tante cose là fuori che ruotano attorno a Millie e Noah, il bellissimo legame che Sadie Sink e Maya Hawke condividono spesso passa inosservato. Circa un anno fa, Sink ha parlato di quanto Hawke significhi per lei nel modo più toccante possibile.

Sadie Sink ha espresso la sua adorazione per Maya Hawke

Nel luglio 2021, Sadie Sink ha fatto un sincero “Ask Me Anything” con Elle Regno Unito. Oltre a discutere i suoi progetti, Cose più strane e Via della paura, il giovane attore ha anche risposto ad alcune domande personali. Quando è stato chiesto di “nomina tre persone che ispirano” lei, ha detto suo fratello, sua sorella minore e la sua cara amica Maya Hawke.

Il Cara Zoe la star non si è tirata indietro mentre apprezzava Hawke, che lei tiene in altissima considerazione. “È proprio una gran lavoratrice e lo ammiro davvero in lei”, ha condiviso Sadie. La balena l’attrice ha persino parlato del contagio”energia positiva” che Hawke emette. “Sono davvero fortunato ad averla”, ha concluso Sink.

Sia Sadie che Maya si sono unite alla serie fantasy di Netflix dopo la prima stagione ben accolta. Mentre Sink si è unito al cast nella seconda stagione nei panni della fantastica skater Max Mayfield, Hawke è arrivato nella terza stagione nei panni dello stupido ma adorabile Robin Buckley. Certo, le due attrici non hanno ancora condiviso una scena importante insieme nello show di Netflix, ma il loro legame fuori dallo schermo è sicuramente di cui parlare a casa.

Bene, con un’altra stagione in preparazione, forse vedremo questo legame fuori dallo schermo farsi strada anche sui nostri schermi. Cosa ne pensi della tenera amicizia tra Sadie Sink e Maya Hawke? Fateci sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo, puoi controllare il resto di Cose più strane in streaming su Netflix.

