Sono contento che sia Natale su Netflix? (Dove guardare)

È quasi quel periodo dell’anno in cui le luci scintillanti sono appese, il profumo di cioccolata calda e vin brulè è nell’aria e siamo alla ricerca di allegria festiva! Una delle nostre tradizioni preferite della prossima stagione è l’eccessiva indulgenza dei film natalizi di cattivo gusto, e fortunatamente il 2022 sembra essere un grande anno per i film di Natale!

Con un sacco di scelte rilasciate su tutti i siti di streaming, potrebbe essere difficile tenere traccia di dove ognuno può essere guardato. Ma fortunatamente per te, ci siamo presi il tempo per scoprire le informazioni per te.

Sono contento che sia Natale, diretto da Ernie Barbarash, è un nuovo film natalizio con l’imperatrice del soul Gladys Knight. È stato rilasciato il 26 novembre 2022. La sinossi ufficiale del film recita:

“Un aspirante cantante di Broadway è convinto di partecipare a una produzione su piccola scala per la celebrazione del Natale locale.”

Se ti stai chiedendo dove puoi guardare il film, allora sei nel posto giusto! Di seguito abbiamo tutti i dettagli per te.

Dove guardare Sono contento che sia Natale

Sfortunatamente, se speravi di catturare Sono contento che sia Natale su Netflix rimarrai deluso nell’apprendere che il nuovo film delle vacanze non è disponibile sul gigante dello streaming. Al momento, il film è disponibile solo su GAC Family.

Tuttavia, ci sono molti altri film festivi Potere cattura su Netflix. Dai classici salutari ai nuovi originali, ecco i nostri migliori consigli per metterti nell’allegria festiva.

I migliori film di Natale Netflix

Questi nuovi film delle vacanze sono stati recentemente rilasciati e sono tutti attualmente disponibili per lo streaming esclusivamente su Netflix.

Cadere per Natale

Sinossi (via IMDb): “Una giovane ereditiera appena fidanzata ha un incidente sugli sci nei giorni prima di Natale. Dopo che le è stata diagnosticata un’amnesia, si ritrova affidata alle cure del bel proprietario di cabina e di sua figlia.

Natale con te

Sinossi (via IMDb): “Angelina, una pop star, fugge dalla sua vita quotidiana per esaudire il desiderio di un giovane fan nella piccola città di New York, dove non solo trova l’ispirazione per rivitalizzare la sua carriera, ma anche una possibilità per il vero amore.”

Il diario di Noël

Sinossi (tramite IMDb): “Quando un autore di best seller torna a casa a Natale per sistemare la proprietà di sua madre, trova un diario che custodisce segreti per il passato.”

Natale alla Fattoria del Vischio