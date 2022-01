Sono arrivati ​​gli spoiler della prima parte della stagione 4 di Ozark

La tua famiglia preferita di riciclatori di denaro è tornata per l’ultima stagione e la posta in gioco è alta. Tecnicamente, i fan hanno altre due parti a cui aspettarsi. Da quando Netflix si è diviso Ozark Stagione 4 in due parti di sette episodi ciascuna. Ma alcuni fan hanno esaurito la pazienza in attesa che i nuovi episodi uscissero. Anche gli spoiler sono sufficienti per questi fan.

Se vuoi battere la fila di attesa e sei pronto per esplorare alcuni spoiler, allora sei nel posto giusto. Con Ozark La prima parte della stagione 4 uscirà su Netflix il 21 gennaio, preparati per alcuni colpi enormi.

Le ricadute dopo la terza stagione di Ozark

La terza stagione si è conclusa con il botto, letteralmente, poiché Wendy (Laura Linney) ha organizzato l’omicidio di Ben (Tom Pelphrey). L’omicidio non è servito allo scopo di appianare le relazioni ed è emerso un nuovo rivale. Ruth (Julia Garner) si è trasformata in una nuova nemica per la famiglia Byrde, poiché la morte di Ben le ha spezzato il cuore.

Ruth conosce a fondo gli affari della famiglia Byrde poiché ha servito per molto tempo come associata di Marty. Molti potrebbero pensare che Ruth non andrà a una fine così estrema. Ma dovrebbero sapere che ha un movente e i mezzi per farlo, i due requisiti primari per un crimine.

Il grande piano di Navarro nella stagione 4 di Ozark

La terza stagione includeva anche Navarro che eliminava Helen (Janet McTeer), ma la famiglia Byrde ne ha beneficiato. Navarro (Felix Solis) ha fatto delle grandi richieste alla famiglia Byrde e non vuole sentire un “No” come risposta. Mentre Wendy nega apertamente le richieste di Navarro, i Byrde devono stare attenti a non turbarlo.

Nuovi personaggi ma stesso vecchio dramma

Navarro ha assunto Javier (Alfonso Herrera), suo nipote, per portare il cartello a nuovi livelli. Navarro sembra aver decifrato il codice mentre progetta di ritirarsi dall’attività e condurre una vita pacifica. Ma Javier è la chiave del suo piano, poiché sarebbe il successore del cartello e Javier può essere difficile da gestire.

Non dobbiamo dimenticarlo Ozark è la storia di una famiglia criminale. Quindi, ci saranno dei problemi tra la famiglia. Jonah è cresciuto nel corso della serie e vuole dimostrare il suo coraggio. Anche i Langmore hanno molto da disfare dopo il pesante finale della terza stagione.

LEGGI ANCHE: Come essere un leader senza paura? Impara dal club delle baby sitter

Con la serie che termina nella quarta stagione, la storia chiuderà il cerchio e non abbiamo nemmeno parlato della seconda parte. Pertanto, i fan avranno abbastanza dramma per agganciarli per tutta la stagione.

Da quale spoiler Ozark La stagione 4 ti ha colpito di più? Ascolta in streaming la nuova stagione di Ozark su Netflix.

Gli spoiler della prima parte della stagione 4 di Ozark sono apparsi per la prima volta su Netflix Junkie.