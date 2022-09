“Sono andato da Miggy a Miguel”: i Redditors si rallegrano per la nuova immagine della quinta stagione di “Cobra Kai” che mostra Xolo Maridueña in un nuovo look

Il bambino del karate degli anni ’80 ha ritratto il interno crescita di Daniele La Russo per tutta la serie. La crescita è proseguita nello spinoff show, Cobra Kai anche. Osservando lo sviluppo del suo personaggio, ora possiamo riconoscere lo schema Lo sviluppo del personaggio di Miguel. In Cobra Kai stagione 5, i fan vedranno Miguel in un aspetto e stile diversi. Sarà diventato più maturo del prima volta che lo avevamo visto.

Il suo look in questa prossima stagione la dice lunga sulla sua crescita interna. I fan dello show adorano il suo nuovo look e apprezzano anche questo cambiamento. Fin dall’inizio, abbiamo visto Miguel essere vittima di bullismo. Ha imparato karate per la difesa da Johnny Lawrence. Miguel impara molto sul mondo circostante, insieme al karate. Infine, alla fine della stagione 4, lo vediamo partire alla ricerca del suo padre naturale. Ma quando tornerà, i fan lo vedranno in modo leggermente diverso e ne saranno entusiasti. Vediamo come apparirà Miguel e quali cambiamenti ci saranno.

La quinta stagione di Cobra Kai vedrà Xolo Mariduena trasformare Miguel da Miggy

Durante le quattro stagioni, la madre di Miguel, Carmensi rivolge a suo figlio come Miggy. Quando Miguel era Miggy, era un po’ riservato. Non si conosceva molto bene. Miggy ha sofferto a causa sua innata innocenza e gentilezza. Ma quelle erano le cose che lo rendevano di più carattere autentico e fatto Johnny Lawrence e Daniele La Russo lo adoro di più. Ora, i Redditor stanno impazzendo per il suo nuovo look.

Nuova immagine di Miguel in Messico da cobrakai

Il modo in cui ha passato Miguel una trasformazione centrale del carattere ci ha ricordato Il viaggio di Daniele quando si è incontrato Signor Miyagi per la prima volta. Era proprio come Miguel è adesso. Ora che questa foto è stato ufficialmente pubblicato, i fan amano la trasformazione di Xolo Mariduena. È così che celebrano il personaggio.

I fan esprimono la loro gioia per la trasformazione di Xolo Mariduena

I fan non hanno potuto nemmeno riconoscere lui all’inizio e sono estremamente eccitato per la prossima stagione di Cobra Kai. Anche tu hai difficoltà a mantenerti calmo durante l’attesa? Dicci cosa pensi della trasformazione di Miguel.

