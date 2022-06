“Sono andati a…”: Chris Mundy demistifica cosa ha fatto la famiglia Byrde dopo che gli schermi sono diventati neri in “Ozark”

Sono passate settimane e giorni, eppure i fan di Ozark stanno ancora discutendo sul finale ambiguo. Entrando, ci aspettavamo delle morti e temevamo per il destino dei loro preferiti, ma non vedevamo un finale aperto che si dirigeva verso di noi. Il finale brusco ha posto una grande domanda per i fan: Mel è morto?

La serie vincitrice del premio Emmy ha fornito una svolta drammatica a Jason Bateman e ha messo Julia Garner sotto i riflettori. La serie è una delle migliori offerte originali di Netflix sulla piattaforma. Segue una famiglia criminale che viene coinvolta in un cartello. E ovviamente, le cose cominciano ad andare male abbastanza presto per la famiglia.

Chris Mundy dice che Mel ha avuto sicuramente il proiettile nel finale di Ozark

Per chi non lo sapesse, Ozark si è concluso con Jonah che è uscito con una pistola. Non vediamo a chi spara perché la scena passa immediatamente al nero e sentiamo solo uno sparo e il barattolo di biscotti che si rompe.

Il creatore Chris Mundy, tuttavia, si oppone al fatto che il finale è stato brusco. Invece, pensa che sia molto ovvio che Jonah abbia sparato a Mel. L’investigatore privato era venuto ai Byrdes per trovare le ceneri di Ben nel barattolo e ricattarle. Mundy ha messo a posto i dibattiti dicendo che l’intera famiglia è andata al crematorio dopo che Jonah ha sparato a Mel.

Jason ha anche affermato: “Probabilmente era anche un pallettoni, quindi anche il barattolo di biscotti è caduto”.

In precedenza l’attore di Jonah, Skylar Gaertner aveva fatto una dichiarazione simile. Sentiva che il suo personaggio aveva l’intenzione di uccidere Mel. Ma ha anche aggiunto che avrebbe potuto cambiare idea e sparare ai suoi genitori per la sofferenza.

LEGGI ANCHE: Dopo “Ozark” di Netflix, Jason Bateman recita nel nuovo progetto di un altro grande streamer

A Julia Garner piaceva imprecare

Dopo la scena culminante, l’argomento di discussione è diventato le molte battute memorabili e iconiche di Ruth Langmore nel dramma. Astuta e coraggiosa, Ruth non ha mai usato mezzi termini e non ha avuto problemi a maledire coloro che le hanno fatto del male. Julia Garner ha ammesso che le piaceva dire parolacce, “ma mi innervosisco anche perché deve esserci un certo ritmo, altrimenti non è divertente”.

L’hai già visto? Cosa ne pensi del finale?

LEGGI ANCHE: Cosa mancheranno di più alle star di “Ozark” Jason Bateman e Julia Garner dei loro personaggi?

Il post “Sono andati a…”: Chris Mundy demistifica ciò che la famiglia Byrde ha fatto dopo che gli schermi sono diventati neri in “Ozark” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.