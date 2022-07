Somigliante a Bubble, il trailer di Drifting Home di Netflix suggerisce un enorme mistero nascosto all’interno

Netflix è il pioniere tra tutti i servizi di streaming nel portare mondi fantastici al pubblico. Nel corso degli anni, alcuni Netflix Originals hanno davvero stupito gli spettatori trascendendoli in luoghi che potevano solo sognare. E ora, con un altro nuovo film Alla deriva per casaNetflix sta ancora una volta cancellando i confini tra immaginazione e realtà.

Il nuovo film anime arriverà presto sui nostri schermi, quindi diamo un’occhiata a ciò che Netflix ha in serbo per noi con Alla deriva per casa.

Netflix porta una nuova storia di amicizia con Drifting Home

Il trailer ufficiale del prossimo film anime fantasy per adulti di Studio Colorido, Alla deriva verso casa, è qui. Venerdì 16 settembresarà accessibile per lo streaming.

Il film, che potete vedere qui sotto, continua a mostrare il sfide di sei bambini che rimangono misteriosamente bloccati in un universo alternativo in cui il loro condominio galleggia in mezzo all’oceano.

Mutsumi Tamura (La bizzarra avventura di JoJo: Stone Ocean), Asami Seto (Jujutsu Kaisen), Daiki Yamashita (My Hero Academia), Yumiko Kobayashi (Re: Zero vita iniziale in un altro mondo), Inori Minasi (The Quintessential Quintuplets) e Kana Hanazawa (Ammazza demoni: Kimetsu no Yaiba) forniscono la loro voce Alla deriva per casa.

Le immagini assomigliano a The Bubble

All’inizio di quest’anno, Netflix ne ha regalato un altro al mondo capolavoro visivo sotto forma di film anime Bolla. Il film futuristico era ambientato in una Tokyo distopica circondata da bolle.

Mentre Bubble era dal famoso Wit Studio e lo Studio Colorido ci porta Trascinando casa, entrambi i film in realtà sono molto simili nella loro grafica. Entrambi i film hanno un codice colore simile con scenari mozzafiato ambientati in un altro mondo.

Dopo che Bubbe ha ricevuto ottime recensioni, è sicuro dirlo Alla deriva per casa stupirà anche gli spettatori.

Nel film risiede un enorme mistero

Anche se il film sembra essere un semplice storia di formazione di un gruppo di amici che cercano di sopravvivere in un mondo alieno, non è tutto ciò che il film ha da offrire.

C’è un enorme mistero su come e perché i bambini finiscono in un mondo pieno di oceani. Anche il trailer del film si conclude con la card, “Qual è il segreto nascosto nel complesso di appartamenti?”

Dovremo aspettare fino a 16 settembre per trovare risposte a tutti i misteri. Nel frattempo, fateci sapere se il trailer del film vi è piaciuto o meno.

