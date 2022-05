Somebody Feed Phil Aggiornamenti della sesta stagione: sta per succedere un’altra stagione?

Uno dei programmi preferiti da molti abbonati su Netflix è, senza dubbio, Qualcuno dai da mangiare a Phil e molte persone a cui piace la serie sono ansiose di saperne di più Qualcuno dai da mangiare a Phil stagione 6.

Tutti sembrano amare guardare Tutti amano Raymond il creatore Philip Rosenthal ha attraversato il mondo mangiando tutte le deliziose cucine locali. Ogni voce è un affare che apre gli occhi che farà sicuramente venire voglia agli spettatori di alcuni piatti esotici, e ogni episodio è piuttosto divertente da guardare.

La serie di documentari di viaggio è stata un vero successo tra i fan e ha persino ottenuto alcuni riconoscimenti impressionanti. Ciò include due nomination agli Emmy e persino la vittoria di un Critics Choice Award per il miglior spettacolo di viaggi/avventura nel 2020.

In questo momento, ci sono cinque stagioni ben realizzate composte da 27 episodi che i fan apprezzeranno sicuramente ripetutamente. Di seguito c’è di più Qualcuno dai da mangiare a Phil stagione 6.

Somebody Feed Phil stagione 6 arriverà su Netflix?

Per quanto riguarda se o meno Qualcuno dai da mangiare a Phil sta ottenendo una stagione 6 su Netflix, le notizie sono abbastanza buone. Secondo Variety, lo spettacolo è stato effettivamente rinnovato per una sesta serie prima della premiere della quinta stagione.

Somebody Feed Phil è stato cancellato?

I fan della divertente serie di realtà dovrebbero tirare un enorme sospiro di sollievo sapendo che lo spettacolo non è assolutamente cancellato. Come accennato in precedenza, la sesta stagione di Qualcuno dai da mangiare a Phil sta, infatti, accadendo.

Somebody Feed Phil sta per girare la sesta stagione?

Quando è stato annunciato che Qualcuno dai da mangiare a Phil stava ottenendo un seguito alla quinta uscita, è stato rivelato che la stagione 6 è stata girata contemporaneamente alla quinta corsa.

“Abbiamo girato 10 episodi nel punto debole tra Delta e Omicron. Ricordati che? Quindi, da agosto a gennaio, abbiamo praticamente girato tutto. Abbiamo dovuto posticipare solo una sede a causa di Omicron, ma per quella ne abbiamo cambiata un’altra negli Stati Uniti. E torneremo a [that other location eventually].”

Quindi sembrerebbe che la sesta stagione abbia già completato la fase di produzione, e i fan possono rilassarsi sapendo che ora devono solo aspettare che lo spettacolo venga presentato in anteprima.

Somebody Feed Phil con le previsioni sulla data di uscita della sesta stagione

Non esiste una data di uscita ufficiale per Qualcuno dai da mangiare a Phil stagione 6 a partire da questo post. Ma Rosenthal ha menzionato nel rapporto iniziale che puntano a una premiere autunnale per la sesta puntata.

Assicurati di continuare a seguire Netflix Life per ulteriori informazioni e aggiornamenti man mano che arrivano in merito Qualcuno dai da mangiare a Phil stagione 6.