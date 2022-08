Sofia e Matias finiscono insieme?

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per That’s Amor*

Non puoi battere una buona commedia romantica e Netflix è diventata la casa di molti dei film di benessere degli ultimi anni.

L’ultimo arrivato nel genere è That’s Amor, una storia d’amore brillante e frizzante con Riley Dandy nei panni di Sofia, una donna la cui vita viene sconvolta quando il suo lavoro e la sua relazione implodono lo stesso giorno.

Sofia pensa di aver trovato una nuova possibilità d’amore in un simpatico chef spagnolo, ma quando il suo ex fidanzato torna sulla scena, le cose si complicano, tanto che il finale di That’s Amor ha bisogno di essere spiegato.

Questa è la data di uscita di Amor e l’anteprima della trama

That’s Amor è apparso su Netflix giovedì 25 agosto 2022.

Il film racconta la storia di Sofia, una graphic designer che non ha mai lasciato la California e si ritrova sull’orlo del suo 30esimo compleanno avendo ottenuto ben poco nella vita.

L’esistenza tortuosa di Sofia viene poi completamente sconvolta quando perde il lavoro e la relazione attuale lo stesso giorno.

Alla ricerca di un nuovo inizio, Sofia e sua madre si iscrivono a un corso di cucina dove incontra un affascinante chef spagnolo, Matias, che potrebbe essere proprio l’ingrediente segreto che stava cercando.

Questo è Amore © Netflix

Creare un triangolo amoroso

Durante That’s Amor, Sofia e il suo nuovo cocinero spagnolo continuano ad avvicinarsi mentre i corsi di cucina settimanali avanzano con la coppia che alla fine si bacia e passa la notte insieme.

Tuttavia, le complicazioni nella nascente storia d’amore sorgono quando l’ex fidanzato di Sofia, che l’aveva tradita all’inizio del film, torna sulla scena sperando di riconquistarla, regalandole una collana “30” (decisamente non pacchiana) come un regalo.

Allo stesso tempo, la fidanzata top model di Matias, Irina, vola a sorprenderlo e spera di portarlo via.

Questo è Amore © Netflix

Ecco spiegato il finale di Amor

Dopo alcune conversazioni sincere tanto necessarie con sua madre e la migliore amica, Olivia, Sofia si rende conto che deve iniziare a prendere l’iniziativa nella vita e non lasciare che gli altri facciano scelte per lei.

Di conseguenza, Sofia restituisce la collana a Richard, confermando che la loro relazione è davvero finita mentre lei inizia anche a guardare le scuole in modo da poter studiare per un master.

Per aggiungere un po’ di tensione agli ultimi momenti del film, Matias dovrebbe tornare a casa a Barcellona nel giro di pochi giorni. Ma dopo aver rotto definitivamente le cose con Irina e con il riemergere di Richard, fa in modo che il suo volo venga spostato in avanti.

Questo lascia la cugina di Sofia e Matias, Viviana, che si affanna per trovarlo mentre si dirige verso l’aeroporto.

In una scena che ricorda Love Actually, Sofia si precipita all’aeroporto per impedirgli di partire e lo sorprende prima che parta.

Entrambi rivelano che nessuno dei due vuole lasciare l’altro mentre Sofia conferma anche di essersi effettivamente iscritta a un master all’Istituto di Design di Madrid e chiede a Matias di farle fare un giro.

Il film si conclude con la coppia in coppia che partecipa a una festa con i loro amici e la famiglia durante i corsi di cucina, con Sofia e Matias che giurano di entrare nel prossimo capitolo con entrambi i piedi.

Questo è Amore © Netflix

That’s Amor è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio giovedì 25 agosto 2022.

