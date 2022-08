Sofia Carson ha lavorato a “Purple Hearts” grazie a Lady Gaga e la storia è bella quanto Sofia stessa

Lady Gaga ha intrapreso un viaggio incredibilmente bello durante la sua carriera di cantante e attrice. Il viaggio sulle montagne russe è stato un ispirazione per milioni di persone. La sua musica parla attraverso la sua anima alla nostra. E ora sembrerebbe che la magia di Gaga si sia rivelata fortunato per il Cuori viola stella Sofia Carson anche.

Lady Gaga è il portafortuna di Sofia Carson

Sofia Carson, una cantautrice, cantante e attrice, ha una lista dei desideri degli artisti con cui vuole lavorare. Certo, Lady Gaga è uno di loro. Di recente, in un talk show televisivo, Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallon, Sofia ha condiviso a segreto su come ha ottenuto il ruolo di Cassie nell’originale Netflix Cuori viola.

Cuori viola è un film drammatico romantico in streaming ora su Netflix. Gli attori sono diventati la nuova coppia preferita sullo schermo ora. Nel frattempo, Sofia Carson svela questo segreto su come è diventata così grande romantico Netflix progetto come in anticipo Regalo a sorpresa di Natale.

SU Lo spettacolo di stasera con Jimmy Fallon, quando Jimmy congratulato Sofia sul successo del film, Sofia ha condiviso la vera storia del suo coinvolgimento nel film. Quando Sofia stava esprimendo la sua gioia per il successo del film, Jimmy Fallon si è complimentato con lei dicendo: “è un po’ perfetto per te. Perché sei un grande cantante e un grande attore”. E Sofia ha voluto condividere con entusiasmo cosa ha ispirato Liz Allen a lavorare di nuovo con Sofia.

Bene, quando Sofia stava girando per Pretty Little Liars: i perfezionisti, erano nel bosco. Nello stesso tempo, È nata una stella, protagonista Bradley Cooper e Lady Gaga, era appena uscito. Prima di girare quella scena drammatica, Sofia ha cantato “Non amerò mai più,” la canzone finale del film. Liz l’ha sentita cantare in mezzo al bosco. Tuttavia, Sofia pensava che nessuno l’avrebbe sentita.

“Ha sentito per caso questa ragazza pazza in mezzo ai boschi gridare ‘Non amerò mai più’. Devo scoprire chi è questa ragazza:” È così che Liz ha trovato la sua Cassie per Purple Hearts. Entrambi gli artisti nei loro film sono sul viaggio per realizzare i propri sogni e ritrovare se stessi, alla fine. Si ritrovano nel film e si innamorano inaspettatamente. Ora, sembra loro destino ha incrociato anche le strade. Hai visto entrambi i film? Riproduci i film in streaming Netflix ora e vedere perché Lady Gaga divennero L’ispirazione di Sofia.

