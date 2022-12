Snoop Dogg, che notoriamente ha abbandonato Kanye West per Drake, ora fa coppia con Kim Kardashian giorni dopo il suo divorzio con Ye per la sua campagna Skimms

I rapper leggendari di tutto il mondo sono sempre coinvolti in una faida pubblica o nell’altra prima o poi. Che si tratti del rapper di Donda Kanye West o di Snoop Dogg, ognuno di loro ha sempre qualcosa da scegliere con i propri concorrenti. In mezzo a tutti, non dimentichiamo il famigerato manzo di Kanye West e Drake. Lo scontro tra due rapper di classe A si è intensificato come una delle faide più controverse del decennio prima della ricaduta finale. Tuttavia, sebbene Ye abbia tenuto da parte una disputa pubblica, ne è arrivata un’altra.

Kanye West pubblica un nuovo cortometraggio su YouTube con nuova musica. Fa riferimento a Drake, Lil Baby, Future, Snoop Dogg e Moneybagg Yo in una nuova canzone intitolata “War”. https://t.co/nbH4YF2uSd — Rap Alert (@rapalert6) 10 ottobre 2022

Schierandosi con Drake avanti e indietro online, Snoop Dogg una volta aveva incitato una disputa senza fine con Donda Rapper. Secondo quanto riferito, secoli fa nel 2018, il rapper Gin and Juice aveva di conseguenza stretto le corna con Ye mentre sosteneva Drake nella loro faida. Aveva affermato che, come la maggior parte degli altri Twitteratis, si è anche stancato delle sue continue invettive aspre su Twitter.

Snoop Dogg ha stretto la mano a Kim Kardashian durante una lite in corso con Kanye West

Le cose sono andate male quando Dogg ha ora deciso di collaborare con la moglie separata del suo rivale, Kim Kardashian. In una recente intervista su Twitter, il 51enne ha evidentemente fatto luce sulla sua anticipata collaborazione con SKIMS. Ciò significherebbe apparentemente stringere la mano a Kim Kardashian e avere una famigerata relazione con il suo ex marito. Parlando della sua campagna SKIMS, ha parlato della donna d’affari, affermando che hanno una grande famiglia.

.@SnoopDogg parla del suo ultimo album in collaborazione con Ice Cube, E-40 e Too $hort, dei suoi consigli a Rihanna per la sua esibizione al Super Bowl, della sua campagna SKIMS per Kim Kardashian e altro ancora al #LA3C. #BillboardNews pic.twitter.com/oHvEmgdHFK — cartellone (@billboard) 12 dicembre 2022

“Amo la sua linea,ha detto il rapper rispondendo a media e pubblicazioni. Secondo le sue parole, “si trattava di famiglia e amore” per quanto riguarda sua moglie e i suoi figli per le attività multimiliardarie della famiglia Kardashian. Il 16 volte candidato ai Grammy aveva recentemente modellato con tutta la sua famiglia per una nuova campagna SKIMS di Kim Kardashian. Independent.UK ha riferito che il rapper si è sentito fortunato a far parte della campagna delle vacanze.

Marchio americano di shapewear e abbigliamento co-fondato da Kim Kardashian, Emma Grede e Jens Grede. Skims si concentra sulla positività del corpo e sull’inclusività in tutto il marchio e pratica il dimensionamento inclusivo. La società è stata valutata oltre $ 3,2 miliardi nel gennaio 20 … https://t.co/1KEf3YW2aB — TheRichest (@TheRichest_Com) 3 dicembre 2022

Cosa ne pensi dell’improvvisa svolta degli eventi nella relazione tra Kanye West e Snoop Dogg?

