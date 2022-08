Snake in the Grass è su Netflix? (dove guardare in streaming)

I fan dei reality show sono più che entusiasti Serpente nell’erba, condotto dal personaggio radiofonico Bobby Bones. Ma possono vivere l’epica impresa su Netflix?

Il programma di azione e avventura di realtà avrà quattro contenuti lanciati in libertà per 36 ore ciascuna voce con la possibilità di vincere $ 100.000. Mentre competono in sfide sconvolgenti, devono determinare chi è il sabotatore in seguito quando entrano nella fossa dei serpenti. Se i tre giocatori indovinano bene, vengono pagati, ma se non sono corretti, il Serpente se ne va con i soldi.

I concorrenti in gara Serpente nell’erba sono alcuni dei più grandi nomi dei reality. Sopravvissuto: Isole Cook vincitore Yul Kwon e Sopravvissuto: Figi il campione Earl Cole cercherà di vincere di nuovo alla grande. Altri giocatori del Sopravvissuto le serie includono Cirie Fields, Malcolm Freberg Stephenie LaGrossa Kendrick e Trish Hegarty.

Jeff Zausch e Lacey Jones, che hanno ricevuto la loro fama in Nudo e impauritovedranno anche se riescono a portare a casa il grande giorno di paga Serpente nell’erba ha da offrire. E non c’è da dimenticare Fratelli maggiori la favorita, Janelle Pierzina, e la vincitrice dello show Rachel Reilly, che sarà anche nel mix.

Snake in the Grass è disponibile su Netflix?

Probabilmente ci sono molti abbonati a cui piacerebbe assistere al caos che si svolge in ogni voce dell’emozionante serie di competizioni di realtà. Ma sfortunatamente, Serpente nell’erba non è una delle scelte elettrizzanti da guardare ora su Netflix e al momento non si sa se questa situazione cambierà in qualsiasi momento lungo la strada.

Ma gli abbonati non dovrebbero preoccuparsi di perdere qualche intenso dramma di competizione di realtà. Lo streamer ha molte opzioni in questo reparto, con alcuni esempi eccellenti che includono Il cerchio, L’amore è cieco,Troppo caldo da gestire e Il pavimento è lava.

Dove puoi guardare Snake in the Grass

Serpente nell’erba anteprime il 1 agosto 2022. Gli episodi verranno pubblicati su USA Network il lunedì alle 23:00 ET.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: