‘Slumberland’ Jason Momoa Film Netflix: cosa sappiamo finora

In arrivo su Netflix nel 2022 è il film fantasy in uscita Sonno. Con Jason Momoa, l’hawaiano preferito da tutti, abbiamo un’analisi approfondita di tutto ciò che abbiamo finora Sonno su Netflix.

di Netflix Sonno è un film fantasy ad alto budget in uscita diretto da Francis Lawrence, noto per il suo lavoro Costantino, Sono leggenda, I giochi della fame film, passero rosso e innumerevoli video musicali. Il film sarà interpretato da Jason Momoa, che in precedenza ha lavorato con Lawrence nella serie TV Apple+ Vedere. La sceneggiatura è stata scritta dal duo di sceneggiatori David Guion e Michael Handelman, a cui hanno lavorato entrambi Notte al Museo: La tomba segreta e Cena per Schmucks.

DiscussingFilm ha riferito per la prima volta sul progetto nel gennaio 2020.

Il film è prodotto da Peter Chernin, Jenno Topping e David Ready attraverso la loro società di produzione Chernin Entertainment che in precedenza ha lavorato con Lawrence in Vedere e passero rosso. Secondo DiscussingFilm, questo è il primo film della compagnia dopo la separazione con Disney/20 Century Studios.

Chi è coinvolto Sonno?

In Netflix Sonno, Jason Momoa è destinato a interpretare Flip, una creatura alta nove piedi che è metà uomo e metà bestia, con pelo ispido e lunghe zanne ricurve. La creatura sarà creata da CGI con performance capture di Momoa. Giovane attrice Marlow Barkley (Genitori single) interpreterà anche Nemo, la ragazza che viaggia in una terra mistica alla ricerca del padre scomparso. Vincitori del Primetime Emmy Kyle Chandler (Luci del venerdì sera, Argo) e Chris O’Dowd (Stato dell’Unione, Moone Boy) sono stati scelti anche per ruoli non specificati.

Unirsi al cast in un ruolo non specificato lo è India di Beaufort (Un giorno alla volta).

Anche entrare nel cast con ruoli nominati è Humberly González come Grazia, Tonya Corneliss come agente rosso, Weruche Opia come agente verde, Jamilla Ross come agente Orange, e Leslie Adlam come agente Brown.

Di seguito è riportato l’elenco del cast confermato:

Jason Momoa nel ruolo di Flip

Kyle Chandler

Chris O’Dowd

India di Beaufort

Humberly González nel ruolo di Graciela

Tonya Cornelisse nel ruolo dell’agente Red

Weruche Opia nel ruolo dell’Agente Green

Marlow Barkley nel ruolo di Nemo

Ava Cheung nel ruolo di Ho-Sook

Sergio Osuna come Direttore

Michael Blake nel ruolo del ragioniere

Jamillah Ross nel ruolo dell’agente Orange

Cameron Nicoll nel ruolo del giovane Filippo

Luxton Handspiker nel ruolo di Matt

Leslie Adlam nel ruolo dell’agente Brown

Katerina Taxia nel ruolo di Janice

Owais Sheikh nel ruolo di Frank

Qual è la trama Sonno?

di Netflix Sonno sarà basato sul fumetto del 1905 Il piccolo Nemo a Slumberland di Winsor McCay. Nel fumetto originale, la trama segue un ragazzo, ma l’adattamento Netflix seguirà invece una ragazza con una piccola modifica al nome del personaggio originale, quindi Nemo diventa Nema. Ecco il logline ufficiale del film:

“Una giovane ragazza, Nema, con l’aiuto di una grande creatura metà uomo/metà mostro, si reca nei suoi sogni in una terra mistica alla ricerca del padre scomparso. Nema, 11 anni, vive in un faro con suo padre, Peter, che le ha insegnato a navigare. Purtroppo, Peter muore una notte durante una tempesta in mare. Nema viene mandata a vivere con suo zio Filippo, che è noioso e per niente come Peter. Nema scopre un mondo chiamato “Slumberland” nei suoi sogni. Incontra Flip (Momoa), una creatura che afferma di essere stata un fuorilegge con Peter anni fa, rubando cose dai sogni di altre persone. Nema decide di intraprendere un’avventura con Flip quando afferma di conoscere un modo in cui può desiderare che suo padre torni.

Qual è lo stato di produzione? Sonno?

La produzione del film è iniziata l’8 febbraio 2021 a Toronto, in Canada, e si concluderà il 18 maggio 2021. Nell’aprile 2021 Netflix ha rilasciato ufficialmente il primo sguardo a Sonno e rivelando che Momoa in realtà non sarà completamente un personaggio CGI e vedremo lo stesso Jason Momoa molto di più nel film.

No, non stai sognando: è Jason Momoa con un set completo di corna. Ecco un’anteprima del dietro le quinte di SLUMBERLAND, una nuova storia d’avventura su un eccentrico fuorilegge (Momoa) che guida un giovane eroe (Marlow Barkley) attraverso un mondo di sogni segreto. In arrivo su Netflix nel 2022. pic.twitter.com/QZIaQbk7HM — NetflixFilm (@NetflixFilm) 6 aprile 2021

Ecco altre immagini delle riprese tramite @Dewucme:

Quale è Sonno tempo di esecuzione?

È già stato confermato Sonno ha una durata di 117 minuti.

Qual è la valutazione dei genitori?

Slumberland ha ricevuto una valutazione PG.

Quando Sonno essere rilasciato su Netflix?

Netflix deve ancora annunciare una data di uscita per Slumberland, tuttavia, ci aspettiamo di vedere il film fantasy arrivare a novembre o dicembre 2022.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Sonno su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!