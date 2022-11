Slumberkins è su Netflix? (dove guardare Slumberkins)

Sonniferi è uno dei principali marchi di apprendimento emotivo per bambini là fuori in questo momento, e ora un nuovo programma televisivo consentirà ai bambini di intraprendere avventure con Unicorn, Yak, Bigfoot, Fox e altri.

La commovente serie prende il via venerdì 4 novembre su Apple TV+. Apple ha collaborato con l’iconica e pluripremiata Jim Henson Company per dare vita agli Slumberkins. Anche la cantautrice vincitrice di un Emmy Ingrid Michaelson ha lavorato alla serie come produttore musicale esecutivo per creare una bellissima colonna sonora che accompagna perfettamente la narrazione dello spettacolo.

Sonniferi darà vita alle trame dell’iconica serie di libri e consentirà il benessere e l’apprendimento dei bambini. Utilizzando i pupazzi multimediali misti e l’animazione 2D di The Jim Henson Company, Sonniferi promette anche di essere una straordinaria opera d’arte.

Gli Apple Studios hanno anche arruolato un cast vocale all-star per la serie, tra cui Jennifer Hale, Pamela Adlon, Yvette Nicole Brown, Jason Ritter, Josh Banday, Adelynn Spoon e molti altri.

Slumberkins è su Netflix?

No, Sonniferi è un programma Apple, quindi non sarà su Netflix. Ma Netflix Kids offre la sua gamma diversificata di programmi per bambini, inclusi spettacoli come La casa delle bambole di Gabby, La peggior strega, Daniel Spellbounde quello di Jim Henson Il Cristallo Oscuro.

Dove guardare Slumberkins

Avrai bisogno di un abbonamento Apple TV+ per guardare Sonniferi con i tuoi bambini questo fine settimana. Lo spettacolo verrà lanciato a livello globale venerdì 4 novembre a mezzanotte.

La serie si unisce alla gamma in continua espansione di Apple di programmi per famiglie e bambini. L’impressionante lista del servizio di streaming include altri spettacoli come Piccola fattoria adorabile, El sordo, Harriet la spia, Aiutanti, Lo spettacolo di Snoopy, Pigna & Ponye altro ancora.

Guarda il trailer ufficiale:

Non vedi l’ora di guardare Sonniferi questo fine settimana su Apple TV+? Fateci sapere cosa ne pensate della serie nei commenti qui sotto.