Slayers è interpretato da Abigail Breslin su Netflix? (dove guardare)

Un nuovo film sui vampiri intitolato assassini ora è fuori! Ti abbiamo coperto se ti stai chiedendo dove è disponibile per la visione. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

assassini è un film horror scritto, prodotto e diretto da K. Asher Levin. Potresti riconoscere Levin dal suo lavoro nei film Scavare e Cougars Inc. Ha anche diretto due episodi della serie thriller I Diari Ombrache ha recitato Riverdaleè Madelaine Petsch.

La storia segue un gruppo di superstar dei social media che vengono invitati nella dimora di un solitario miliardario solo per ritrovarsi intrappolati nella tana di antichi vampiri. L’unico modo in cui gli influencer possono essere salvati è se uniscono le forze con un famoso giocatore online e un cacciatore di vampiri della vecchia scuola che è in missione di vendetta.

Il cast è composto da Abigail Breslin, Thomas Jane, Kara Hayward, Jack Donnelly, Lydia Hearst, Malin Akerman e Ash T.

Slayers è su Netflix?

Purtroppo, non troverai questo film su Netflix. Tuttavia, esiste la possibilità che lo streamer possa acquisire diritti di streaming in futuro. Ma, per ora, dovrai cercare altrove per vederlo.

Non preoccuparti, però. Netflix ha alcuni buoni film sui vampiri in streaming sulla sua piattaforma in questo momento. Ti consigliamo di fare il check-out Accademia dei vampiri, Cielo rosso sangue, Vampiri, Denti notturni, Vampiri contro il Bronx e Turno diurno.

Dove guardare Slayers

assassini è disponibile per la visione in cinema selezionati e in video on demand. Puoi controllare la pagina Fandango del film per vedere se ci sono proiezioni vicino a te e per acquistare i biglietti. Se preferisci noleggiare o acquistare il film, puoi farlo su Vudu.

Guarda il trailer ufficiale per un’anteprima del film!