Sinossi di Easy-Bake Battle, host, finestra di rilascio e altro ancora

Una nuova serie di gare di cucina è in arrivo su Netflix! Battaglia facile da cuocere sarà incentrato sui famosi forni Easy-Bake con cui molti di noi sono cresciuti (o desiderati disperatamente) e sarà ospitato da Occhio stranoè Antoni Porowski.

Come persona che trascorre una quantità eccessiva di tempo a guardare video di persone che usano i forni Easy-Bake su YouTube e TikTok, sono molto entusiasta di questo spettacolo. Tendo ad amare i programmi di cucina in generale, quindi combinare queste due cose in un concetto di realtà suona proprio nel mio vicolo e sono sicuro che molti altri sarebbero d’accordo.

Netflix ha avuto un grande successo con le sue serie di cucina e cibo. Il successo recente È una torta? è appena stato rinnovato per un’altra stagione e ci sono tonnellate di altri programmi popolari sul servizio di streaming come Corsa allo zucchero e Scuola di Cioccolato. Entro la fine del mese, Netflix rilascerà anche l’attesissimo Iron Chef: alla ricerca di una leggenda di ferro.

Ospite di battaglia facile da cuocere

Occhio strano la star Antoni Porowski ospiterà il concorso di cucina. Coloro che hanno guardato Occhio strano probabilmente lo trova adatto poiché Antoni presta spesso i suoi talenti culinari al gruppo ed è un orgoglioso “buongustaio”.

Jenn Levy, vicepresidente di Netflix per i contenuti di saggistica, ha detto a Variety che Porowski “rende il cibo super accessibile”.

Azzeccato allume Jacques Torres e Chef di ferroKristen Kish si unirà a Porowski nello show come giudici ospiti. Kish e Torres hanno anche contribuito allo sviluppo dello spettacolo.

Sinossi di Easy-Bake Battle

Secondo Varietà, Battaglia facile da cuocere metterà in luce gli chef casalinghi che dovranno competere in due round diversi, uno è una sfida salata e l’altro è dolce, utilizzando solo un forno in stile Easy-Bake. Il vincitore finale ha la possibilità di vincere un premio di $ 100.000, mentre ogni battaglia assegna $ 25.000.

Gli attuali forni Easy-Bake sono pensati per l’uso da parte dei bambini (con la supervisione di un adulto), ma questo spettacolo sarà leggermente diverso. Sono tutti chef adulti, niente bambini in cucina questa volta.

Ecco la sinossi ufficiale di Netflix:

La vita è complicata, ma la cucina non deve esserlo! Partecipa a Easy-Bake Battle, una nuova serie di competizioni culinarie ispirata all’iconico Easy-Bake Oven di Hasbro, con cuochi casalinghi abili e ultra intelligenti, tutti con un sacco di cuore e anima, che affrontano e usano i loro più ingegnosi trucchi da cucina per dimostrare chi può prepara il cibo più semplice, veloce e delizioso.

Conteggio episodi di Easy-Bake Battle

La prima stagione sarà composta da otto episodi da 30 minuti.

Previsione della data di uscita di Easy-Bake Battle

Nessuna parola ancora su una data di uscita per questo spettacolo. Anche l’articolo di Variety non menzionava un periodo di tempo specifico, ma credo che lo spettacolo uscirà entro la fine dell’anno. Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori dettagli!

Non vedi l’ora di guardare Battaglia facile da cuocere quando debutterà su Netflix?