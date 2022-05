Sing 2 farà il suo debutto ufficiale su Netflix a giugno 2022

Il film commedia musicale jukebox animato al computer Canta 2 si prepara a fare il suo inchino su Netflix tra poche settimane! Con un incredibile cast di talenti che include Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Tori Kelly e altri, Canta 2 è stato uno dei film d’animazione di maggior successo del 2021 e il decimo film di maggior incasso dell’anno.

Durante la sua corsa nelle sale, il sequel ha incassato più di 409 milioni di dollari in tutto il mondo, ottenendo un’accoglienza positiva sia dal pubblico che dalla critica. Ambientato dopo gli eventi del primo film, Canta 2 segue Buster Moon e il suo gruppo mentre mettono in scena un nuovo spettacolo allo sfavillante Crystal Tower Theatre e cercano di impressionare un importante magnate dell’intrattenimento.

Garth Jennings scrive e dirige il film, che non ha risparmiato la mancanza di un talento impeccabile per dare voce al colorato cast di personaggi presenti nel film. Superstar come Halsey, Pharrell Williams e Bono sono state persino reclutate per unirsi al film.

Quando debutterà Sing 2 su Netflix?

Il film arriverà su Netflix negli Stati Uniti a partire dal 22 giugno 2022. Netflix e Universal hanno concordato di estendere il loro contratto di licenza per i film d’animazione a luglio 2021. Quindi film futuri come I cattivi, Il gatto con gli stivali: l’ultimo desiderio e Serventi: Ascesa dei Gru alla fine verrà trasmesso anche in streaming sulla piattaforma.

Secondo quanto riferito, Netflix avrà i diritti di streaming per 18 mesi prima che i film possano passare ad Amazon Prime Video. Sembra anche che Netflix abbia i diritti esclusivi solo per i primi 10 mesi, dopodiché il film potrebbe essere presentato in anteprima su Peacock.

In breve, dovresti essere in grado di guardare Canta 2 almeno fino ad aprile 2023, ma potenzialmente fino a dicembre 2023 su Netflix.

Sing 2 sarà presentato in anteprima su Netflix a livello internazionale?

È un po’ più complicato accertare la data del debutto internazionale Canta 2 dal momento che Netflix fa accordi paese per paese al di fuori degli Stati Uniti Per il Regno Unito, questi film di solito vengono presentati in anteprima circa due anni dopo il loro debutto nelle sale, come nel caso di La vita segreta degli animali domestici 2. Se Canta 2 segue questo schema, non sarà disponibile nel Regno Unito fino alla fine del 2023.

Canta 2 debutterà negli Stati Uniti su Netflix il 22 giugno 2022.