Simon Thompson chiama in modo esilarante Netflix è uno scherzo “Joke-Cella” in mezzo a tutta la frenesia del Coachella Music Festival

Simon Thompson potrebbe non essere un nome ben noto per il nostro destino. Ma, per le persone che lavorano nel settore, è molto popolare. Simon è un produttore, regista e un appassionato giornalista. Ha lavorato nell’industria cinematografica per più di 25 anni e ha servito aziende come Forbes, BBC, Reuters, Variety, E! News, Quibi e la ITN Productions nominata all’Oscar. Il suo lavoro approfondito per più di due decenni gli è valso un posto come membro dei premi BAFTA. Oltre a questo, è anche un elettore agli Emmy Awards, che è il primo posto in cui essere. Simon è in circolazione da un po’ di tempo nel settore e ha una notevole quantità di lavoro in cui le persone possono fidarsi del suo senso del giudizio. Di recente ha partecipato a un festival chiamato Netflix is ​​a Joke.

Simon paragona Netflix is ​​a Joke Fest a Coachella

In un recente post su Twitter, Simon ha pubblicato una serie di foto di Netflix è uno scherzo: Il Festival. L’ha chiamato scherzo-chella perché il festival si tiene fianco a fianco con uno dei più grandi festival musicali del mondo, Coachella. Mentre le persone non riescono a smettere di pubblicizzare e pubblicare post sul Coachella, Simon ha scritto un post scherzoso, confermando la sua presenza al festival vero e proprio.

Scherzo-chella! #NetflixIsAJoke #Netflix pic.twitter.com/H4k1qYLn22 — Simon Thompson (@ShowbizSimon) 1 maggio 2022

Netflix è uno scherzo: Il Festival è il primo concerto comico offline che Netflix abbia mai fatto. È una piattaforma per spettacoli dal vivo e stand-up, dove i nostri artisti preferiti ci intrattengono— Solo che questa volta non attraverso lo schermo di un computer! Oltre 30 sedi in tutto LA sono riservati per la festa. È iniziato 28 aprile e andrà avanti fino a 8 maggio. Ecco un piccolo video che Netflix ha pubblicato per la promozione del festival.

Il festival nella sua interezza avrà 250+ spettacoli dal vivo, con comici, artisti di improvvisazione, spettacoli e cose del genere. Questo programma di undici giorni vanta un elenco di artisti selezionati con cura, tutte celebrità ovviamente. Alcuni dei nomi più grandi ed eccitanti della lista sono, Adam Sandler, Pete Davidson, Seth Rogan, Amy Schumer, Aziz Ansari, Snoop Dogg, Bill Burr, Craig Robinson, David Spade, Hasan Minaj, Ken Jeong, Kevin Hart, Maya Rudolph, e tanti altri. Alcuni degli spettacoli sono addirittura gratuiti.

Mentre Internet è esploso da quando è stato annunciato il festival, di LA la partecipazione ha avuto la massima importanza. La maggior parte degli spettacoli sono esauriti. Possiamo solo sperare che vengano proiettati in TV, cosa che presto faranno. Hai intenzione di assistere al festival di Netflix e vedere i migliori artisti dal vivo o aspettare fino a quando non viene trasmesso in streaming online?

