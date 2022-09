Simile a “The Office” e “Parks and Recreation”, Netflix porta una nuova commedia sul posto di lavoro, “Blockbuster”

Netflix ha un debole per le commedie sul posto di lavoro. Il servizio di streaming ospita alcune delle sitcom sul posto di lavoro più popolari, tra cui L’Ufficio, Parchi e Ricreazione, e Supermercato. La piattaforma americana è ora pronta per intrattenere gli spettatori con un’altra commedia sul posto di lavoro chiamata blockbuster. Sebbene lo spettacolo riguardi le idiosincrasie della gente comune in un ufficio, ha un argomento non convenzionale che lo distingue dalle altre serie.

Insieme a blockbusterNetflix mette in evidenza le lotte e la mentalità dei dipendenti dell’ultimo negozio rimasto di Blockbuster Video negli Stati Uniti d’America. In particolare, un decennio fa, Blockbuster Video aveva circa 9.000 negozi in tutto il mondo. Tuttavia, l’ascesa delle piattaforme di streaming come Netflix ha portato lentamente alla caduta del luogo di noleggio video. Cosa c’è di nuovo per i fan in blockbuster serie televisive?

Uno sguardo a Blockbuster di Netflix

blockbuster esplorerà in modo comico le vite dello staff dedicato dell’ultimo videonoleggio. Mentre ci aspettiamo che gli spettatori sperimentino una pletora di emozioni, satira e umorismo saranno i primi due in tutto. La storia dovrebbe essere narrata con Timmy Yoon come protagonista.

È un sognatore analogico che vive in un mondo 5G. Timmy farebbe di tutto per salvare l’ultimo negozio esistente di Blockbuster Video. Sarà raggiunto dalla sua cotta di lunga data, Eliza. La loro intera comunità combatterà insieme per rimanere rilevante contro i grandi giganti aziendali.

La serie dovrebbe svelare alcuni fatti su come il i dipendenti dell’ultimo negozio stanno lottando per la loro esistenza nel mondo in rapida modernizzazione. Tuttavia, ci sarà un pizzico di umorismo e alcune scene di fantasia potrebbero essere create per mantenere gli spettatori agganciati ai loro schermi televisivi. La sitcom di dieci episodi ha Randall Park come protagonista mentre hanno lanciato Melissa Fumero di fronte a lui per il ruolo di Elisa.

In che modo Blockbuster è diverso dal documentario The Last Blockbuster?

Non è la prima volta che il servizio di streaming americano si avventura nella storia della società di video. Netflix ha anche un documentario intitolato L’ultimo blockbuster che ruotava attorno all’ultimo negozio di Bend.

Uscito nel 2020, il documentario discute in dettaglio le ragioni che hanno portato alla caduta del rinomato negozio. Ron Funches, James Arnold Taylor, Brian Posehn, Adam Brody e Jamie Kennedy sono le star presenti nel documentario.

Sei entusiasta? blockbuster? Lo trasmetterai in streaming?

