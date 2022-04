Significato di “Svengali” e come si collega al documento Netflix di Marilyn Monroe

Netflix ha recentemente pubblicato il suo nuovo documentario Il mistero di Marilyn Monroe: I nastri inascoltati e i fan si chiedono cosa significhi la parola ‘Svengali’.

Il documentario, diretto da Emma Cooper, presenta le registrazioni mai ascoltate di Marilyn ed esplora anche i misteri che circondano le sue ultime ore e la sua morte.

Trae registrazioni e clip da oltre 650 interviste condotte da Anthony Summers, e una di queste clip sente l’intervistato usare la parola “Svengali” per descrivere la difficile situazione di Marilyn Monroe.

Qual è il significato di Svengali?

La parola Svengali è usata per descrivere una persona che manipola, controlla o esercita un’influenza ipnotica su un’altra, specialmente per uno scopo sinistro.

Svengali è anche il nome di un personaggio del romanzo del 1894, Trilbyscritto da George du Maurier.

Nel romanzo, Svengali è un uomo che seduce, domina e manipola il personaggio titolare Trilby, una giovane ragazza per metà irlandese. La trasforma in una cantante famosa nel processo.

In che modo Svengali si lega al documentario Netflix di Marilyn Monroe?

In Il mistero di Marilyn Monroe: I nastri inascoltatiuno degli intervistati paragona l’attrice alla protagonista Trilby dal romanzo di George du Maurier, indicando così che veniva manipolata e sfruttata dagli uomini intorno a lei.

Tuttavia, all’icona di Hollywood non è mai piaciuto essere vista come una damigella in pericolo e ha rifiutato l’idea di avere uno Svengali intorno a sé.

Una delle sue famose citazioni era: “Johnny Hyde è stato meraviglioso, ma non era il mio Svengali. Milton Greene non era il mio Svengali. Non sono lo schiavo di nessuno e non lo sono mai stato”.

Marilyn ha fondato la sua società di produzione

La regista Emma Cooper porta gli amici, i colleghi e i collaboratori di Marilyn nel documentario per scavare più a fondo nella sua personalità.

Persone come John Huston, George Cukor, Billy Wilder e condividono bei ricordi della star mentre la cerchia ristretta di Marilyn ribadisce come non avesse tecnica ma fosse guidata dalla ricerca della verità.

La star ha persino fondato la sua società di produzione e in seguito si è trasferita sulla costa orientale per coltivare il suo mestiere di attrice.

