I più grandi personaggi della storia della TV…

Da Tony Soprano dei Soprano a Dale Cooper di Twin Peaks, ce ne sono così tanti ma non sarebbe una lista senza Walter White di Breaking Bad. Tuttavia, ora Better Call Saul si avvicina al termine, nessuna conversazione del genere sarà mai completa senza dare la precedenza a Jimmy McGill.

Bob Odenkirk è stato fantastico in Breaking Bad, ma ha realizzato un arco narrativo davvero straordinario nella serie spin-off e prequel.

L’episodio 9 della sesta stagione è stato un episodio particolarmente emozionante e quello che vede Jimmy cambiato per sempre dagli eventi che hanno preceduto la sua relazione criminale con Walter. I momenti conclusivi hanno incoraggiato i fan a riflettere su una frase che pronuncia.

La chiusura dell’episodio sulla frase conferisce un grande significato ad essa, quindi capiamo il significato di “sia fatta giustizia anche se i cieli cadono” in Better Call Saul spiegato.

ancora da Better Call Saul stagione 6 episodio 9, Netflix

Significato di “sia fatta giustizia anche se i cieli cadono” in Better Call Saul

La frase “sia fatta giustizia anche se i cieli cadono” significa in definitiva che la giustizia dovrebbe essere perseguita e raggiunta indipendentemente dalle conseguenze. Può essere utilizzato da qualcuno che tenta di rafforzare che la giustizia è una necessità in una situazione specifica.

Penlighten riferisce che derivi dalla frase latina “fiat justitia ruat caelum”, che fa parte del gergo giuridico. Tuttavia, molte persone abbreviano la frase in “fiat justitia”, che significa “sia fatta giustizia”.

Quanto alla traduzione letterale della frase originale “fiat justitia ruat caelum”, significa “sia giustizia (mentre) crolla il Cielo”. D’altra parte, il dizionario Merriam-Webster indirizza che può tradurre in “sia fatta giustizia anche se i cieli cadono”.

Risale al I secolo a.C. ma non divenne un termine tecnico legale fino a molto lontano, in precedenza fungeva da frase strettamente filosofica.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro “Va bene, sia fatta giustizia anche se i cieli cadono.” #BetterCallSaul — Better Call Saul (@BetterCallSaul) 19 luglio 2022

Visualizza Tweet

L’importanza della frase per Better Call Saul

Considerando che Jimmy pronuncia la frase mentre è seduto dietro la scrivania del suo studio legale, abbracciando completamente il personaggio di Saul Goodman, deve avere un significato.

In effetti, lo fa. Guardando indietro, Breaking Bad Fandom evidenzia che la frase è qualcosa che Chuck, il fratello di Jimmy, dice nell’episodio 5 della terza stagione.

Dice “che sia fatta giustizia, anche se i cieli cadono” quando vuole che l’essenza stessa della giustizia assicurerà che Jimmy venga punito per tutto ciò che gli sta facendo.

Quanto al motivo per cui Jimmy adotta la frase nella sua stessa vita, non è spiegato. Tuttavia, prevediamo che Jimmy usi la frase come un modo per giustificare le sue azioni. Può piegare le regole e infrangere la legge, ma sente che il suo comportamento è giustificato fintanto che realizza ciò che percepisce essere giustizia.

Dopotutto, Saul è un avvocato che cerca di guadagnarsi giustizia ad ogni costo.

Carter | Trailer ufficiale BridTV 10915 Carter | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/ulPHag30btQ/hqdefault.jpg 1055659 1055659 centro 13872

Due racconti si scontrano

Parlando con Looper, Bob Odenkirk ha parlato dell’ultima stagione legando insieme Better Call Saul e Breaking Bad:

“Legherà i due spettacoli insieme in modi più forti che mai. So che vorrò guardare di nuovo Breaking Bad, non appena avrò finito di guardare questa stagione di Better Call Saul.

Ha aggiunto: “Non so se qualcuno farà un supercut, ma potrebbe essere interessante”.

In altre notizie, Blue Dragon Series Awards 2022: ora, formazione dei presentatori e come guardare