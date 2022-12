Significato del nome di Spazzatura in Pinocchio e chi lo dà la voce

Probabilmente hai già visto una versione cinematografica di Pinocchio, forse molte, anche se mai così. Diretto da Guillermo del Toro, il film in stop-motion del 2022 su Netflix funge da adattamento del libro per bambini italiano del 1883 di Carlo Collodi Le avventure di Pinocchio, con il regista messicano che vi mette il proprio marchio.

In precedenza ha ottenuto consensi per film come Il labirinto del fauno e La forma dell’acqua, diventando famoso per la sua miscela di horror e fiaba.

Il suo Pinocchio è stato presentato in anteprima su Netflix venerdì 9 dicembre 2022 e ha iniziato ad attirare discussioni tra il pubblico generale.

Ci sono molte differenze rispetto al film d’animazione Disney del 1940, e una di queste differenze è l’inclusione di un personaggio scimmia, quindi concentriamoci su Spazzatura in Pinocchio.

Spazzatura nome che significa in Pinocchio

Il nome dato all’assistente scimmia del conte Volpe è Spazzatura, che in realtà è una parola italiana che si traduce in immondizia, spazzatura o immondizia, secondo il Collins Dictionary.

In sostanza, è un nome che Volpe ha assegnato alla creatura per degradarlo ulteriormente.

Durante tutto il film, apprendiamo che il Conte picchia fisicamente Spazzatura e scarica insulti verbali sull’animale sofferente. Spiega a Pinocchio che può cavarsela con i maltrattamenti perché la scimmia non ha nessun altro e non era “niente” quando l’ha trovata.

Spazzatura è inizialmente geloso dell’attenzione di Volpe che si sposta su Pinocchio, mentre è lui a tirare i fili dei burattini nello spettacolo di carnevale, fonte del suo guadagno.

Tuttavia, mentre il ragazzo di legno inizia gradualmente a riconoscere il maltrattamento di Volpe nei suoi confronti e Spazzatura, entrambi si rendono conto di essere spiriti affini e lavorano insieme per ribellarsi al loro crudele padrone.

Il nome di Spazzatura cattura perfettamente come Volpe lo ha fatto sentire. Ha fatto credere al suo assistente di essere spazzatura, ma man mano che l’arco del personaggio della scimmia si sviluppa, riconosce di valere.

Chi dà la voce alla Spazzatura in Pinocchio?

Spazzatura è in realtà doppiato dalla pluripremiata Cate Blanchett.

La star australiana di 52 anni è stata in film recenti come Tar (ha interpretato Lydia Tar), Don’t Look Up (Bree Evantee), Ocean’s Eight (Lou) e Thor: Ragnarok (Hela).

Di recente ha anche collaborato con Guillermo nel suo noir Nightmare Alley del 2021 (Dr Lilith Ritter) con protagonista Bradley Cooper.

D’altra parte, i ruoli più vecchi includono The Aviator (Katharine Hepburn), Il Signore degli Anelli (Galadriel) e I’m Not There (Jude).

Chi recita nel cast di Pinocchio Netflix?

Dai un’occhiata ai membri centrali del cast di Pinocchio e ai personaggi che danno voce qui sotto:

Gregory Mann nel ruolo di Pinocchio/Carlo

David Bradley nel ruolo del Maestro Geppetto

Ewan McGregor nel ruolo di Sebastian J. Cricket

Christoph Waltz nel ruolo del Conte Volpe

Tilda Swinton nel ruolo del folletto dei boschi

Ron Perlman nel ruolo del Podestà

Finn Wolfhard nel ruolo di Lucignolo

Brucia Gorman come prete

John Turturro nel ruolo del Dottore

Tim Blake Nelson nel ruolo dei Conigli Neri

Tom Kenny nel ruolo di Benito Mussolini

Pinocchio è in streaming esclusivamente su Netflix.

