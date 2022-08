‘Sig. Film Netflix di Harrigan’s Phone: in arrivo a ottobre 2022 e quello che sappiamo finora

I prolifici produttori Ryan Murphy e Jason Blum stanno collaborando con Netflix per un adattamento lungometraggio del racconto di Stephen King Il telefono del signor Harrigan per lo streamer. Segnerà il quarto progetto King di Netflix, a seguire Il gioco di Gerald, 1922, e Nell’erba alta.

John Lee Hancockil regista dietro Il lato cieco e Salvare il signor Banksè stato scelto per scrivere e dirigere Il telefono del signor Harrigan. Ha lavorato anche John Lee Hancock I banditi, che rimane una delle gemme più sottovalutate di Netflix.

Il telefono del signor Harrigan è anche uno dei tanti progetti in cantiere da Ryan Murphy a Netflix come parte del suo accordo generale con lo streamer. Murphy sarà il produttore del film. Sono coinvolte Blumhouse Productions, Ryan Murphy Productions e Paper Pictures.

Carla Hacken produrrà insieme a Murphy e Blum, con la produzione esecutiva di Marci Wiseman e Jeremy Gold di Blumhouse Television.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Il telefono del signor Harrigan:

A cosa serve la data di uscita di Netflix Il telefono del signor Harrigan?

Grazie all’uscita della lista ufficiale dei film Netflix dell’autunno 2022, ora possiamo confermarlo Il telefono del signor Harrigan arriva su Netflix su Mercoledì 5 ottobre 2022.

Qual è la trama? Il telefono del signor Harrigan?

La storia è tratta da quella di Stephen King New York Times collezione più venduta Se sanguina e segue un ragazzo che fa amicizia con un miliardario più anziano che vive nel quartiere di una piccola città. Si legano sul primo iPhone dell’uomo. Ma quando l’uomo muore, il ragazzo scopre che non tutti i morti sono scomparsi e si ritrova in grado di comunicare con l’amico dalla tomba lasciando messaggi vocali sull’iPhone che era stato sepolto con lui.

Chi è coinvolto Il telefono del signor Harrigan?

I progetti di Ryan Murphy spesso hanno nomi e volti familiari. Tuttavia, il cast di Il telefono del signor Harrigan differisce dalla sua solita formazione. Questi attori hanno visto poco o nessun tempo in precedenti film e spettacoli che coinvolgevano Murphy.

Kirby Howell-Baptiste sta diventando un’attrice sempre più popolare e richiesta. Di recente ha interpretato il ruolo di Morte nell’incredibile serie di Netflix L’uomo di sabbiae ha fornito la voce della dottoressa Mae Turner nella quarta e quinta stagione di Jurassic World: Campo Cretaceo. Howell-Baptiste ha anche recitato in ruoli secondari in Il buon posto, Veronica Marte e Uccidere Eva.

Jaeden Martell sarà immediatamente riconoscibile dai fan dei film horror come il giovane Bill Denbrough del remake di Stephen King’s It del 2017. Da allora ha recitato in artisti del calibro di Rian Johnson Coltelli fuorie per Netflix è stato visto in Signori del metallo come Kevin.

È una novità Netflix per il patriarca della famiglia Sutherland, Donald Sutherland. Il veterano attore canadese recita dagli anni ’60, ma per il pubblico di oggi è immediatamente riconoscibile come il presidente Snow di I giochi della fame franchising.

Di seguito è riportato l’elenco completo del cast confermato di Il telefono del signor Harrigan:

Kirby Howell-Baptiste nel ruolo della signora Hart

Donald Sutherland nel ruolo del signor Harrigan

Jaeden Martell nel ruolo di Craig

Joe Tippett nel ruolo del padre di Craig

Cyrus Arnold nel ruolo di Kenny Yankovich

Myrna Cabello come Receptionist

Thomas Francis Murphy nel ruolo di Pete

Colin O’Brien nel ruolo del giovane Craig

Caitlin Shorey nel ruolo della giovane Margie

Peggy J. Scott nel ruolo di Edna Grogan

Bennett Saltzman nel ruolo di Billy

Daniel Reece nel ruolo di Deane Whitmore

Frank Ridley nel ruolo del reverendo Mooney

Wayne Pyle nel ruolo del signor McPhillips

Thalia Torio come Regina

Joseph Paul Kennedy nel ruolo di Jack

Dale Duko come Felix

Qual è lo stato di produzione di Il telefono del signor Harrigan?

di Netflix Il telefono del signor Harrigan è entrato in produzione il 20 ottobre 2021 e si è concluso diverse settimane dopo, il 22 dicembre 2021.

Le riprese si sono svolte nel Connecticut, negli Stati Uniti.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Il telefono del signor Harrigan? Fateci sapere nei commenti qui sotto!