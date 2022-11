Sierra e Jake finiscono insieme in Falling for Christmas?

Lindsay Lohan è finalmente tornata a recitare con la sua nuova commedia romantica natalizia Netflix di alto profilo Cadendo per Natale. Nel film, Lohan interpreta l’erede viziata Sierra Belmont, il cui attacco di amnesia dopo un incidente sugli sci la porta tra le braccia di Jake (Chord Overstreet).

Come con la maggior parte delle commedie romantiche (e delle commedie romantiche per le vacanze per giunta), le scintille volano tra l’improbabile coppia quando meno se lo aspettano. Non tifiamo sempre per la coppia che lotta per vedere cosa c’è di fronte a loro nonostante la loro chimica super carina?

Cadendo per Natale potrebbero essere tutti sfondi innevati e canti natalizi, ma Sierra sceglie di iniziare una vita con Jake o torna alla vita privilegiata che aveva dimenticato prima del suo incidente sugli sci? Ecco cosa succede per gli amanti sfortunati nel nuovo film.

Avvertimento: Spoiler in anticipo dalla fine di Cadendo per Natale!

Sierra finisce con Jake o Tad in Falling for Christmas?

Dopo una strada rocciosa, Sierra e Jake finiscono insieme alla fine di Cadendo per Natale. Quando perde la memoria e non riesce a ricordare chi è, Jake la accoglie al North Star Lodge e la aiuta a rimettersi in piedi. È interessante notare che non la riconosce anche se si era avvicinato a suo padre per un potenziale accordo di investimento e si era letteralmente imbattuto in lei quel giorno.

Sierra e Jake si avvicinano mentre lei cerca di fare cose “normali” nel tentativo di recuperare la memoria. Stringe anche uno stretto legame con la sua giovane figlia Avy, che ha recentemente perso la madre a causa di una malattia. Sierra è in grado di stabilire connessioni emotive con Jake e Avy, due persone a cui non si sarebbe avvicinata così tanto nel suo mondo frenetico di eccessi.

Anche se suo padre e Tad alla fine la rintracciano al North Star Lodge e lei riacquista i suoi ricordi, proprio mentre Sierra e Jake si stanno godendo un ballo e si stanno chiaramente innamorando, sceglie di non portare a termine i suoi obblighi di Belmont. Prima del suo incidente, aveva un lavoro in fila con la compagnia alberghiera di suo padre. Ha anche accettato la proposta di matrimonio di Tad.

Ma Sierra ha trovato qualcosa di molto più fedele a se stessa con Jake e Avy. Decide di stare con loro al North Star Lodge piuttosto che rimanere fidanzata con Tad ossessionato dai social media o accettare il lavoro di vanità con suo padre. È divertente che dimenticando chi era, abbia scoperto chi è veramente.

Cosa ne pensi della relazione tra Sierra e Jake? Cadendo per Natale? Condividi i tuoi pensieri nei commenti e assicurati di guardare il film solo su Netflix.