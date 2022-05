“Siamo un mucchio di teste di cazzo”: Felix Solis rivela come la sensazione sul set di “Ozark” fosse completamente opposta al tono reale dello spettacolo

Ozark era il tipo di spettacolo che capita una volta ogni tanto. Il tipo di spettacolo in cui ogni fotogramma è quello di un film d’autore. Tutti gli attori erano così naturali, non sembravano recitare. La trama era così ben scritta che sembrava uscita da una storia vera.

Il tono dello spettacolo è serio e oscuro, il che ha spesso fatto chiedere ai fan come si sarebbero sentiti i set dello spettacolo. Dopo essere entrati nei loro personaggi intensi, gli attori raramente sarebbero stati in grado di uscire dai loro personaggi abbastanza velocemente per scherzare sul set. Giusto? Bene, tutti sono stati smentiti.

Felix Solis ha rivelato come l’atmosfera sul set fosse completamente opposta al tono dello spettacolo

In un recente ‘Un addio a Ozark‘ video che Netflix ha rilasciato, tutti coloro che hanno lavorato allo show hanno parlato delle loro esperienze durante le riprese. Mentre parlavano di quanto siano stati amichevoli tutti sul set, Felix Solis, o Omar Navarro come lo conoscono i fan, hanno rivelato quanto fosse divertente il set. Egli ha detto, “Quando mi sono presentato per la prima volta, ho pensato che il set sarebbe stato il tono dello spettacolo. Ed è l’esatto contrario. Siamo un branco di teste di cazzoAnche Darlene Snell, interpretata da Lisa Emery, ha contribuito al divertimento. “Abbiamo fatto un sacco di battute” “Peter ed io eravamo al tavolo dell’artigianato, cercando di scegliere cose davvero gassose da mangiare prima di girare la scena,ha confessato l’attrice.

Alcune di queste battute fisse erano visibili nel video stesso. Ad esempio, Skylar Gaertner alias Jonah Byrde ha chiesto a Jason Bateman di farlo “pagare” per una scommessa quest’ultimo ha perso. Apparentemente, Jason ha dichiarato che darà $ 100 a chiunque riesca a catturare una mosca illesa. Jonah è stato in grado di farlo e ancora non è stato pagato. Cosa ha da dire Jason su questa accusa? Beh, ha detto che probabilmente si sistemeranno ma non pagherà tutto. Parlato come il suo alter, Marty.

L’ultima stagione ha la malinconia della fine. È stata ancora più dura per le star perché ha significato la fine di un’era di amicizia, spirito di squadra e battute. Il video porta con sé una sensazione di profondo dolore, poiché tutti ricordano i momenti che hanno portato loro gioia negli ultimi cinque anni.

Proprio come il cast e la troupe di Ozark, anche a noi mancheremo lo spettacolo. E tu?

