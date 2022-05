“Siamo come Schitt’s Creek di Netflix”: Finn Wolfhard ha detto che Stranger Things è “come 5 film diversi riuniti in uno”, lo confronta con Zodiac Killer e Scooby Doo

Dall’inizio del Cose più strane, i creatori non hanno evitato di accreditare molti famosi film degli anni ’80 come fonte di ispirazione per lo spettacolo. Ma tutto è cambiato con la stagione 4. In passato, un film o una serie tv serviva da ispirazione per l’intera stagione. Ma nella nuova stagione di Cose più stranenoi seguiamo quattro narrazioni separate. Di conseguenza, ci sono state molteplici ispirazioni per lo spettacolo che vanno dall’esilarante Scooby Doo al gelo Zodiaco. Persino Finn Wolfhard è d’accordo con esso.

Vediamo come l’originale Netflix trae ispirazione da film così vari.

Finn Wolfhard crede che Stranger Things sia cinque film in uno

Per chiamare la nuova stagione di Cose più strane solo uno spettacolo sarebbe un eufemismo. Non c’è mai stato uno spettacolo che abbia fatto cosa Cose più strane sta facendo. La vastità dello spettacolo è intoccabile. E per finire, serve come un’esperienza visiva unica. Anche se trae forte ispirazione da altre opere d’arte, sembra fresco e unico.

E secondo Finn Wolfhard, Cose più strane 4 darà alle persone un po’ di tutto “come 5 film diversi riuniti in uno” dice l’attore. Mentre si parla dei toni del nuovo spettacolo. Finn ha ammesso che aveva un orientamento horror, ma aveva comunque un lato divertente che lo faceva sentire come un “commedia d’azione stoner”.

Poi è andato sul sito Scooby Doo e Zodiaco come due grandi ispirazioni per la stagione. E se ci pensi, ha senso. Ad esempio, tutti gli scatti di Hopper nella prigione russa hanno una tavolozza di colori blu che ricorda i colori di Zodiac di David Fincher.

L’intero film ha un tono blu, senza vita e opaco, come se qualcosa di brutto fosse onnipresente. Questo è esattamente ciò che sta accadendo al personaggio di David Harbour. E per quanto riguarda Scooby-Doo, il confronto è ancora più semplice. Tutti e due Scooby Doo e Cose più strane coinvolgi un gruppo di amici che intraprendono avventure per scoprire un male misterioso e cercare di sconfiggerlo. Pur avendo delle risate per strada.

LEGGI ANCHE: In che modo Stranger Things 4 si collega con l’universo cinematografico Marvel? C’è una fusione o un crossover in lavorazione?

Ora non stiamo dicendo l’intera stagione di Cose più strane è divertente, ma ha sicuramente i suoi momenti divertenti e spensierati.

E Finn paragona persino il finale a Schitt’s Creek poiché la sitcom è finita al suo punto più alto e Finn ha sentito che stanno facendo lo stesso con Stranger Things. “Siamo come Schitt’s Creek di Netflix”, dice l’attore.

Cosa avete pensato della nuova stagione di Cose più strane? Le ispirazioni ti erano evidenti o no?

Il post “Siamo come Schitt’s Creek di Netflix”: Finn Wolfhard ha detto che Stranger Things è “come 5 film diversi riuniti in uno”, Confrontas It With Zodiac Killer e Scooby Doo è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.