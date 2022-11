“Si sarebbe pisciata nei pantaloni” – Billie Eilish svela altri segreti nella sesta parte della sua intervista a Vanity Fair

Dopo aver dato il via all’ultima tappa australiana, segnando la fine del suo tour mondiale, la cantante di Happier Than Ever ora ha una serie di progetti in arrivo. E in effetti, gli intervistatori non ne hanno mai abbastanza di Billie Eilish. Il più importante tra loro, Vanity Fair, che da anni tiene d’occhio il cantante pop ventenne, è ora tornato in prima pagina.

Questo è successo ieri quando Billie Eilish ci ha fornito un recente aggiornamento tramite il canale YouTube di Vanity Fair. La sesta parte, che significa la sesta puntata dell’intervista, inizierà presto. La data di uscita è fissata per il 28 novembre ed Eilish ci ha recentemente dato un’anteprima di ciò che il pubblico dovrebbe aspettarsi. Sembra che la star abbia molto da dire sul suo io più giovane nella prossima intervista.

Billie Eilish fa un teaser per la sua sesta intervista con Vanity Fair

Per il teaser dietro il ciak, Billie Eilish ha pronunciato alcune parole che hanno dato un chiaro indizio di cosa sarebbe stata l’imminente intervista. “Oh, vorrei che il me più giovane potesse vedermi ora,disse, ricordando la sua vita passata. Indicando il drastico cambiamento che ha attraversato da adolescente, Elish ha inoltre commentato: “Si sarebbe pisciata nei fottuti pantaloni.Non essendo in grado di trattenersi ulteriormente, è stata sopraffatta quando ha ammesso quanto tutto fosse selvaggiamente diverso adesso.

Il vincitore di sette Grammy si è seduto per la prima volta con Vanity Fair nel 2017 quando aveva miglia davanti a venire. La star era solo nelle fasi iniziali della sua carriera, con tutti i suoi meritati riconoscimenti in ritardo. Tuttavia, nel corso del tempo, è emersa come un marchio di alto livello, dando una dura concorrenza ad altri giganti del settore.

La “serie fenomenale”, come la chiamano i fan, mostra fino a che punto è arrivata la giovane megastar. Vanity Fair ha seguito con dedizione la star negli ultimi cinque anni. Quando la ventenne Billie Eilish ha fatto il suo primo debutto all’età di 13 anni, tutti avevano l’impressione di quanto fosse oscura e miserabile. Tuttavia, per lei è andata solo in salita. Da allora, con i suoi album musicali di prim’ordine, Eilish ha mostrato notevoli progressi in termini di solidità mentale e miglioramento personale.

La star si siede ancora una volta con un taglio di capelli nuovo di zecca, tutto ricoperto di nero per raccontare storie della sua infanzia. Sei entusiasta della sua sesta intervista nella saga? Fateci sapere nei commenti qui sotto

