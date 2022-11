“Si ritroverà davvero al freddo” – Il commentatore reale spiega cosa può andare storto per il principe Harry a causa delle docuserie Netflix

Il principe Harry e Meghan Markle stanno cercando intrappolati a causa del loro accordo multimilionario con Netflix. Il loro primo progetto con il gigante dello streaming americano è una docuserie che dovrebbe essere rilasciata già il prossimo mese. Si crede che Il principe Harry non è molto contento della data di uscita dello spettacolo Netflix.

Lui è anche in contrasto con i capi di Netflix per lo stesso motivo. Il duca sperava di posticipare lo spettacolo per il prossimo anno a causa della morte della regina Elisabetta II a settembre. Ce n’è stato molto amore per il re Carlo e la regina consorte Camilla dopo la scomparsa del monarca. Pertanto, la docuserie potrebbe non andare bene con molte persone considerando che parlerà principalmente negativamente del nuovo re. In particolare, il reale del Sussex sta già inventando il suo libro di memorie Spare il 10 gennaio.

Il principe Harry si trova nei guai a causa delle docuserie

Il commentatore reale Prue MacSween crede che il pubblico abbia ha voltato le spalle al principe Harry e a Meghan Markle dopo la morte del monarca. Un’abbondanza di amore viene riversata sulla regina. La gente la saluta come il fulgido esempio di leadership femminile, mostrando molta simpatia e l’amore per la famiglia reale significa guai per il duca di Sussex.

“Penso che si ritroverà davvero al freddo. Ha fatto il suo letto e dovrà sdraiarsi su di esso. MacSween ha detto come menzionato dall’Express.

Il corrispondente reale ha anche riflettuto su come Netflix sia ansioso di pubblicare le docuserie in anticipo. Il colosso americano dello streaming ci spera capitalizzare tutto il clamore che circonda la famiglia reale. È stato all’inizio di questo mese che hanno inventato la quinta stagione di La corona. È considerato la stagione più controversa del dramma televisivo di successo fino ad oggi.

Nel frattempo, fonti del settore hanno anche rivelato che Netflix sta considerando i loro $ 100 milioni con i Sussex come “un gigantesco pagamento in eccesso.“Interessante, devono ancora fare un annuncio ufficiale sullo stesso.

