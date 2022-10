“Si è ridotto a una cosa” – Come Kim Kardashian ha usato solo una parola per giustificare la sua rottura con il marito miliardario Kanye West

Kim Kardashian e Kanye West non hanno bisogno di presentazioni e nemmeno i loro famigerati procedimenti di divorzio, che stanno conquistando i titoli dei giornali ormai da mesi. Mentre Ye è sempre stato esplicito sui suoi sentimenti durante e dopo il divorzio, Kim raramente dà voce alla sua opinione e, quando lo ha fatto, ha rivelato un motivo in una sola parola per rompere con il rapper.

Dopo aver iniziato la loro fase di appuntamenti nel 2012, Kim e Ye sono stati sposati per oltre sette anni prima che la socialite chiedesse il divorzio nel 2021 e successivamente dichiarasse legalmente single nel 2022. Mentre la coppia ha citato “differenze inconciliabili” come motivo, i motivi reali erano mai discusso da nessuno dei due. Questo fino a quando Kim ha deciso di citare il motivo in una sola parola della loro separazione?

Kim Kardashian ha divorziato dal suo ex marito Kanye West per questo motivo

Le relazioni stanno diventando più complesse al giorno d’oggi. Quando si parla di relazioni di celebrità, a meno che non lo confermino, sono solo voci. Il mondo ha sentito molto parlare di separazione di questa coppia un tempo potente. Ma qual è stato il motivo della loro rottura? Questo è ciò che Kim ha detto sul suo ex marito, Ye.

Come puoi vedere qui, lei lodato Ye per essere il massimo musicista di successospecialmente il più grande rapper. Lo ha persino apprezzato per essere il uomo di colore più ricco in America ed ha espresso gratitudine per aver avuto Nord, Chicago, Salmo e Santo con lui. Ma presto ha rivelato il suo rompicapo nella relazione. “Quando ho divorziato da lui, si trattava di una cosa: la sua personalità”, disse la socialite.

Kim ha fatto questa rivelazione quando è apparsa al Saturday Night Live, uno spettacolo in cui artisti, comici e attori si incontrano. Eseguono alcune scenette esilaranti su argomenti attuali o argomenti intelligenti o talvolta solo esilaranti. Subito dopo la sua apparizione, è stata collegata all’ex membro del cast di SNL, Pete Davidson. Quello che seguì fu una serie di attacchi di Ye che prendevano di mira Davidson e chiunque sembrava allearsi con lui.

Oggi Kim è di nuovo single dopo la rottura con Pete. Cosa pensi sarebbe successo se questi due fossero rimasti insieme? Condividi i tuoi pensieri con noi nei commenti qui sotto.

Il post “Si è ridotto a una cosa” – Come Kim Kardashian ha usato solo una parola per giustificare la sua rottura con il marito miliardario Kanye West è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.