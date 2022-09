Si dice che la stagione 4 e la stagione 5 di The Witcher siano già in lavorazione

Riprese in corso Lo stregone la stagione 3 si è conclusa ufficialmente pochi giorni fa, ma secondo quanto riferito, Netflix sta già guardando al futuro del franchise fantasy oscuro sul servizio. Secondo Intelligence redanianaNetflix potrebbe avere tranquillamente il via libera Lo stregone stagione 4 e stagione 5.

In precedenza, il regista Stephen Surjik ha accennato al fatto che lo spettacolo ha ricevuto un rinnovo anticipato quando ha parlato della quarta stagione già programmata. Ora sembra che potrebbe esserci del vero in quel suggerimento e altro ancora.

Probabilmente non vedremo il debutto della terza stagione fino alla fine del 2023 poiché la post-produzione richiederà diversi mesi. Anche Netflix ha Lo stregone serie prequel Origine del sangue di uscire ad un certo punto, ma la serie ha avuto una produzione travagliata e si dice che stia subendo un ampio processo di riorganizzazione. Ora non è chiaro se il prequel debutterà entro la fine del 2022, come si diceva in precedenza.

La stagione 4 e la stagione 5 di The Witcher potrebbero essere girate una dopo l’altra

Per la presa, se Lo stregone in effetti va avanti con almeno altre due stagioni, quindi la scrittura probabilmente inizierà molto presto sulla quarta stagione.

Per quanto riguarda le riprese, è improbabile che le riprese inizieranno nelle prossime due stagioni fino al 2023 o 2024, soprattutto se si tratterà di riprese consecutive che richiederanno una pianificazione e una pianificazione significative a causa dell’ampio cast e delle acrobazie e luogo di ripresa.

Lo spettacolo richiede anche un po’ di tempo per le riprese, generalmente cinque o sei mesi, quindi dovrebbero prepararsi per un anno o più di riprese, probabilmente con pause intermittenti.

Allo stesso modo, la serie Netflix Vichinghi: Valhalla ha anche girato le sue tre stagioni consecutive. Con il grande evento Tudum di Netflix in arrivo il 24 settembre, dovremmo ricevere un aggiornamento Lo stregone franchise, sia la serie principale che il prequel.

La quinta stagione di The Witcher sarà l’ultima?

È troppo presto per dirlo. Sarebbe bello da vedere Lo stregone ottenere almeno sette stagioni, ma è raro che uno spettacolo Netflix raggiunga quel numero. Detto questo, è anche raro che uno spettacolo Netflix superi le tre stagioni, quindi sembra che lo streamer sia investito nel vedere Lo stregone fino alla fine della storia.

Forse il servizio di streaming annuncerà un piano pluriennale per lo spettacolo a Tudum.