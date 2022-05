Shirley con protagonista Regina King rilascia aggiornamenti, cast, sinossi e altro ancora

Regina King interpreterà Shirley Chisholm – la prima deputata nera e la prima donna nera a candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti – nel nuovo film biografico stimolante di Netflix, Shirley. È scritto e diretto da John Ridley (12 anni schiavo). Nel dicembre 2021, Deadline ha rivelato che lo streamer aveva ottenuto i diritti del lungometraggio dopo una folle guerra di offerte durata 10 mesi.

Ecco tutto quello che sappiamo sul film in uscita qui sotto!

Shirley di Regina King ha una data di uscita?

No! A partire da questo momento, Netflix non ha fissato una data di uscita ufficiale per il film, ma considerando che sono entrati in post-produzione nell’aprile 2022, potremmo potenzialmente aspettarci un’uscita alla fine del 2022 o all’inizio del 2023 per il film.

Il cast di Shirley di Netflix

Come accennato, l’attrice premio Oscar Regina King vestirà i panni della prima donna e deputata nera a candidarsi alla presidenza negli Stati Uniti, Shirley Chisholm. Ha un cast incredibilmente talentuoso che le ha dato una mano per tutto il film. Secondo IMDb, il cast include:

Lancia Reddick

Terrence Howard

Lucas Hedges

W. Earl Brown nel ruolo di George Wallace

Toshi Calderón nel ruolo del manifestante del raduno laburista

Amira Vann

Mellanie Hubert nel ruolo di Margot

André Holland

Dorian Missick

Micaela Wittman nel ruolo di Maggie

Cristina Jackson

Marcellus Bassman Shepard come MC

Maria Arroyo come manifestante laburista

Alex Barone nel ruolo di Keith

Joseph Moreland come attore

Aqeel Ash-Shakoor nel ruolo di James Farmer

David Vegh nel ruolo dell’agente Bryant

La sinossi di Shirley di Netflix

Sappiamo che il film biografico seguirà Shirley Chisholm e IMDb condivide la seguente sinossi:

Il ritratto intimo dell’icona politica pionieristica Shirley Chisholm, la prima deputata nera e la prima donna nera a candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti, e il costo della realizzazione per la stessa Shirley. Questo film racconterà la storia della storica campagna presidenziale di Chisholm, basata su conversazioni esclusive e approfondite con la famiglia, gli amici e coloro che la conoscevano meglio.

C’è un trailer per Shirley?

Sfortunatamente, dato che la produzione è in questa fase, non c’è un trailer ufficiale a cui puoi dare un’occhiata, durante questo periodo. Tuttavia, siamo sicuri che una volta che ci avvicineremo alla data di uscita, verrà rilasciato anche un trailer del film.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!