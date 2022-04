Shining Girls è interpretato da Elisabeth Moss su Netflix?

Tutto ciò che ha come protagonista Elizabeth Moss è considerato da molti materiale da non perdere, inclusa la serie acclamata dalla critica Ragazze splendentie non sorprende che tutti, inclusi gli abbonati Netflix, siano curiosi di sapere dove possono vedere questa entusiasmante impresa.

In questo thriller che salta nel tempo, l’attrice due volte vincitrice di un Primetime Emmy interpreta una vittima di un’aggressione lasciata in una realtà in continua evoluzione chiamata Kirby Mizrachi, che collabora con una giornalista veterana per comprendere meglio il suo presente in continua evoluzione, oltre a confrontarsi con il suo passato dopo aver appreso che un omicidio è collegato al brutale attacco che ha subito. Insieme a Moss, in questa intrigante esperienza narrativa c’è un cast eccezionale composto da giocatori di talento, tra cui Wagner Moura, Jaimie Bell, Phillipa Soo e Amy Brenneman.

Dietro la telecamera ci saranno tre registi stellari, inclusa la stessa Moss. Anche sulla sedia del regista per Ragazze splendenti sarà la magnifica Daina Reid, nota per il suo lavoro esemplare Il racconto dell’ancella e Forza spazialee nel mix ci sarà anche lo stile visionario di Michelle MacLaren, che ha crediti tra cui Il Trono di Spade, Breaking Bad, Westworld e Il morto che cammina.

Continua a leggere per vedere se il dramma del crimine misterioso Ragazze splendenti è una delle tante eccellenti opzioni all’interno dell’enorme catalogo di contenuti avvincenti dello streamer.

Shining Girls è disponibile su Netflix?

Guardare Moss viaggiare nel tempo alla ricerca della verità sarebbe un’esperienza ideale per chiunque ami le storie avvincenti sul piccolo schermo. Ma sfortunatamente, Ragazze splendenti non è disponibile su Netflix e non sembra che cambierà in passato, presente o futuro.

Gli abbonati non sono del tutto sfortunati poiché la potenza dello streaming nota come Netflix ha sempre una miriade di titoli a portata di mano da godersi tutto il tempo. Alcune eccellenti alternative del genere giallo pronte per lo streaming ora includono Chi ha ucciso Sara, Elite, misteri irrisolti e Il mare silenziososolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming Shining Girls

Ragazze splendenti è in streaming esclusivamente su Apple TV+.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: