Sheryl (Documentario su Sheryl Crow) è su Netflix? Dove guardare

È il documentario musicale sull’iconica cantante Sheryl Crow, intitolato Sheryl, disponibile per lo streaming su Netflix? Continua a leggere per scoprirlo!

La cantautrice conosciuta come Sheryl Crow è stata una potenza sin dal suo debutto alla fine degli anni ’80 e continua a ispirare il pubblico e gli ascoltatori di tutto il mondo fino ad oggi. Ha avuto così tanti successi eccezionali come “All I Wanna Do”, “Strong Enough”, “Picture”, “Soak up the Sun” e il tema di James Bond “Tomorrow Never Dies”, solo per citarne alcuni.

Crow ha fatto un ottimo lavoro, avendo venduto più di 50 milioni di album in tutto il mondo, ed è persino apparsa in diversi programmi TV come 30 Rock, Cougar Town, One Tree Hill, e NCIS: New Orleans. Ma se i fan vogliono dare uno sguardo approfondito e personale all’incredibile viaggio dell’artista verso la celebrità, allora il documentario Sheryl sarà un affare utile dall’inizio alla fine.

Il film racconta i suoi umili inizi e porta gli spettatori in un viaggio spettacolare fino alla sua straordinaria serie di tour mondiali esauriti. Questo avvincente documento ritrae la creazione dell’eredità di questo narratore in un modo magnifico che è tanto coinvolgente quanto divertente. Inoltre, Sheryl contiene interviste della stessa Crow, oltre a Laura Dern, Jimmy Iovine, Keith Richards e Joe Walsh, tra molti altri.

Il documentario di Sheryl Crow è disponibile su Netflix?

Netflix è una potenza quando si tratta di contenuti avvincenti e ha una miriade di film e serie documentari eccellenti. Ma sfortunatamente, Sheryl non è una delle tante opzioni disponibili per gli abbonati e non è chiaro se questo cambierà presto.

La potenza dello streaming ha molte altre alternative dalla categoria dei documentari musicali che saranno innegabilmente avvincenti per gli abbonati. Alcuni di questi titoli di documenti stellari includono Taylor Swift: Miss Americana, Shawn Mendes in Wonder, e Lady Gaga: Cinque piedi e due, solo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming Sheryl

Sheryl è disponibile esclusivamente su Showtime. Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

Guarderai il documentario di Sheryl Crow?