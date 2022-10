Shawn Levy ringrazia “Stranger Things” per una bizzarra ragione legata al protagonista di Ryan Reynolds “Deadpool”

L’annuncio di Deadpool 3 ha generato un bel brusio in tutto il mondo. In primo luogo, la versione unica di Ryan Reynolds è stata sorprendente ed esilarante. Ma quello che è stato l’elemento più sorprendente nel video dell’annuncio è stato il cameo di Hugh Jackman. Ancora più importante, lui, AKA il ghiottone, tornerà nella terza parte del franchise cinematografico. Anche il regista del film Shawn Levy aveva rivelato qualcosa di sconvolgente.

Il regista in qualche modo si è relazionato Piscina morta e il successo di Netflix Cose più strane nel suo recente tweet. Il suddetto tweet ha fatto sì che i Twitterati si chiedessero cosa stesse cercando di dire il Levy, con alcuni decodifica dei suoi emoji. Ma qual era la cosa che ha twittato che stava diventando virale?

Shawn Levy ha ringraziato Stranger Things per il suo contributo a Deadpool, protagonista di Ryan Reynolds

L’annuncio in sé è così grande che è stato difficile anche per i membri dell’equipaggio nasconderlo. E la felicità di annunciare che Hugh Jackman è tornato nel suo avatar di Wolverine è sicuramente qualcosa che continuava a ribollire nella mente di Shawn Levy da un po’ di tempo. Quindi, il direttore di ha ringraziato Cose più strane nel suo tweet per averlo addestrato a mantenere i segreti.

Voglio dedicare un minuto a ringraziare #StrangerThings per avermi addestrato a tenere la mia grande bocca chiusa. Questa notizia mi brucia le labbra da settimane ormai — Shawn Levy (@ShawnLevyDirect) 27 settembre 2022

Cose più strane è una serie fantastica con molti colpi di scena inaspettati. La quarta stagione dello show ha tenuto le persone agganciate per mesi dopo la sua uscita e per anni prima. E il motivo principale era la mancanza di notizie sullo spettacolo, che le star e lo stesso Levy si sono assicurati di mantenere. Sicuramente, tenere le labbra sigillate per il divario di tre anni tra le stagioni 3 e 4 deve essere stata un’ottima pratica per lui.

Levy aveva proposto l’idea di riunire Ryan e Hugh Jackman in precedenza durante la promozione di Netflix Il progetto Adam, anche. Sembra che abbia realizzato il suo sogno.

Ryan Reynolds e Shawn Levy hanno collaborato a numerosi progetti. Tuttavia, questa è l’ultima volta che Ryan apparirà in un film del MCU. Nel frattempo, Logan, l’ultimo film di Wolverine è stato presumibilmente l’ultima volta che Hugh Jackman ha assunto il ruolo dell’iconico personaggio degli X-Men, ma i fan saranno felici del suo ritorno in Deadpool 3che si svolgerà prima degli eventi del film 2017.

Bene, sembra il cast e la troupe di Deadpool 3 porterà altre sorprese. Resta sintonizzato con noi per saperne di più.

