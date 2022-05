Shawn Levy dichiara il miglior duo di “Stranger Things”, i fan sembrano non essere d’accordo

Non importa quanto una storia tenti di farsi strada su un gruppo di persone, ci sarà sempre un duo dinamico che si distingue. Sia esso R2-D2 e C-3PO dal Guerre stellari, Harry ed Hermione da Harry Potter, Batman e Robin della DC Comics, o qualsiasi intrattenimento. C’è qualcosa nei duetti che ci fa amare sempre di più ogni volta che li vediamo. E di Netflix Cose più strane non è diverso, con così tante fantastiche permutazioni e combinazioni disponibili per creare duetti. Ma quale duo è il migliore?

Bene, un certo qualcuno chiamato Shawn Levy ha scelto il suo duo dinamico dal Cose più strane Rostiera. Tuttavia, sembra che ora molti fan siano in disaccordo con il regista stesso dello spettacolo. Ma chi ha scelto Shawn? Vediamo questo e anche cosa hanno da dire i fan sulla sua scelta. Avvertimento: potrebbe esserci un po’ troppa meraviglia quaggiù, quindi muoviti con attenzione.

Shawn Levy nomina la sua scelta per il miglior duo di Stranger Things

Bene, proprio come tutti noi, anche Shawn sembra essere un fan della bellissima relazione fraterna che si instaura tra Steve e Dustin. E questo è probabilmente il motivo per cui li ha scelti come il miglior duo dell’originale Netflix.

Nomina un duo migliore. Aspetterò. @Stranger_Things #StrangerThings4 pic.twitter.com/9jtDCpd1Nw — Shawn Levy (@ShawnLevyDirect) 28 maggio 2022

Il progetto Adam il regista ha persino sfidato il mondo intero a nominare un duo migliore di loro. Bene, il mondo farà di tutto tranne che scappare da una sfida, specialmente quando la sfida è su Internet e si tratta di nominare duetti fantastici. Quindi, un numero enorme di persone è apparso per nominare i loro duetti preferiti dallo spettacolo.

LEGGI ANCHE: Gaten Matarazzo e Sadie affondano della fan di “Stranger Things” per i prequel “Glamorous” di “Star Wars” e rivelano perché pensano che i film siano sottovalutati

I fan scelgono i loro duetti dallo spettacolo

Non puoi parlare di geek di uno spettacolo Netflix e lasciare Netflix Geeked fuori dalla conversazione. Quindi, quando Shawn ha chiesto alle persone di nominare le loro coppie preferite, Netflix Geeked è stato tra i primi a rispondere. E non sto scherzando, hanno fatto un ottimo lavoro nel dare concorrenza a Steve e Dustin, dato che la loro scelta era Robin e Nancy.

vorrebbero una parola signore pic.twitter.com/SHETmaqnUT — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 28 maggio 2022

Persino Matteo Modine, che interpreta il famigerato papà, si è unito alla festa e ha affermato che lui e Eleven sono il miglior duo dello spettacolo.

#Eleven e #DrMartinBrenner pic.twitter.com/Km9FDhv7LE — Matthew Modine (@MatthewModine) 29 maggio 2022

Tuttavia, uno dei fan era in parte d’accordo con Shawn. Diciamo in parte perché ha accettato Dustin come uno degli unos, ma il secondo membro del duo non era Steve per il fan. Secondo lui, Dustin e Suzie sono i migliori.

Boom fatto, mi dispiace che fossero migliori come duetto pic.twitter.com/TJZypahcfj — Damien Clarke (@RealSonofSatan) 28 maggio 2022

La cosa sorprendente è come Hopper si è fatto strada nella lista. È stato inaspettato perché per lo più lo vediamo partire per avventure pericolose per la vita da solo. Tuttavia, ha anche fatto la lista e così ha fatto Dmitri. Molti lo ricorderanno per il ruolo di Jaquen H’ghaar da Game of Thrones.

Il migliore pic.twitter.com/HAoDuK6zvX — Bittu kundu. (@sridev_kundu) 28 maggio 2022

Dicci quale è la tua scelta per il miglior duo da Cose più strane è nei commenti qui sotto. Inoltre, riproduci in streaming l’ultima stagione di Stranger Things su Netflix, se non l’hai già fatto.

Il post Shawn Levy dichiara il miglior duo di “Stranger Things”, i fan sembrano non essere d’accordo è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.