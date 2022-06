Shawn Levy chiede a Ryan Reynolds di “Prepararsi per [Stranger Things] stagione 5”, È un cameo in lavorazione?

Ryan Reynolds è il protagonista della trilogia di Shawn Levy. Le scappatelle di Levy hanno portato Ryan in un videogioco open world Ragazzo liberonel viaggio nel tempo Il progetto Adame nel Marvel Cinematic Universe in Piscina morta 3. Se Levy, il Cose più strane regista e produttore esecutivo, ottiene quello che vuole, Reynolds sarà mandato a Upside Down.

In una recente intervista, Levy ha parlato della prospettiva e della sua volontà di vedere Ryan in Hawkins. Vediamo cosa aveva da dire.

Un cameo di Ryan Reynolds è una possibilità per Shawn Levy

A Levy è stato chiesto se avrebbe voluto che l’attore canadese si unisse a lui nell’ultima stagione della serie Netflix in una recente intervista. E Levy non avrebbe potuto essere più favorevole all’aspetto di guardare il suo Piscina morta collaboratore in Cose più strane.

In effetti, Levy aggiunge che ha avuto l’opportunità di lavorare Cose più strane e con Ryan per la maggior parte della sua carriera. Quindi quelle due grandi parti della sua vita che si uniscono sarà un sogno diventato realtà per il Ragazzo libero e Il progetto Adam Direttore.

Lui dice, “Voglio vedere un cameo di Ryan Reynolds in qualsiasi cosa.” La carriera di Levy nel mezzo decennio è stata incentrata sulle collaborazioni di Stranger Things e Ryan Reynolds, come lui stesso ammette. Pertanto, il regista ritiene che sarebbe “profondamente intrigante ma soddisfacente” per vedere questi due aspetti della sua carriera scontrarsi.

“Allora, Ryan Reynolds, preparati per la quinta stagione”, aggiunge Levy.

LEGGI ANCHE: Steve Harrington di Stranger Things, Joe Keery “è rimasto piuttosto sbalordito” lavorando con il “ragazzo” Ryan Reynolds

Ma come può apparire Ryan in Stranger Things?

Bene, sappiamo tutti che se Shawn chiede a Ryan un cameo nell’originale Netflix, Ryan non dirà mai di no. Quindi la domanda non è se, ma come. Come apparirà Ryan nel Cose più strane universo?

Ad essere onesti, la risposta è semplice ma strabiliante. Dal momento che lo spettacolo trae grande ispirazione dagli anni ’80, forse Ryan può entrare come un’enorme star degli anni ’80 nell’ultima stagione della serie solo per divertimento. E l’altro è un po’ inverosimile, ma se succede, sarà fantastico.

Dal momento che c’è stata la speculazione di Cosa stranasta passando al MCU, forse Piscina morta lui stesso può fare un cameo in Hawkins. E dal momento che Shawn e Ryan ci lavoreranno Deadpool 3è possibile.

Queste sono solo previsioni felici che tutti i fan vorranno vedere. Raccontaci come pensi che Ryan Reynolds possa fare un cameo Cose più strane.

Il post Shawn Levy chiede a Ryan Reynolds di “Prepararsi per [Stranger Things] stagione 5”, È un cameo in lavorazione? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.