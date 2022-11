Sharon Duncan-Brewster età, altezza, Instagram e altro

Felice Enola Holmes 2 giorno!

Con questo giorno tanto atteso arriva una pagina bio altrettanto tanto attesa sulla star che potresti aver imparato ad amare, Sharon Duncan-Brewster!

Se sei come noi, probabilmente sei rimasto ipnotizzato dal modo in cui Sharon si comporta sullo schermo. Tuttavia, pensiamo che rimarrai ancora più sbalordito dal modo in cui Sharon si comporta fuori dalla telecamera, poiché è schietta, apprezza le arti e sostiene l’uguaglianza per tutti.

Ecco tutto da sapere sull’ispirazione Enola Holmes 2 stella, Sharon Duncan-Brewster!

Età di Sharon Duncan-Brewster

Sharon Duncan-Brewster è nata l’8 febbraio 1976 a Londra, in Inghilterra. Attualmente ha 46 anni ed è un Acquario.

Altezza Sharon Duncan-Brewster

Super Stars Bio riporta che Sharon si trova a circa 5 piedi e 7 pollici. Il sito riporta anche che ha i capelli e gli occhi castano scuro.

Sharon Duncan-Brewster Instagram

L’Instagram di Sharon, @shazdb, è ciò che ci fa sapere quanto sia un’icona questa attrice. Non solo si prende il tempo per parlare per coloro che non possono parlare da soli, ma si prende anche il tempo per celebrare i suoi colleghi neri nel mondo della recitazione.

Dal dare Posso distruggertiDi Michaela Coel le sue rose per essersi assicurata un BAFTA per aver scritto un sincero messaggio alla defunta Cicely Tyson, Sharon è una star con un cuore d’oro.

Assicurati di seguirla su Instagram e sul suo Twitter, @MissEssDeeBee, per ricambiare l’adorazione che offre così liberamente agli altri.

Ruoli di Sharon Duncan-Brewster

Dopo aver finito di guardare Sharon Enola Holmes, ti suggeriamo di guardare un altro paio dei suoi fantastici spettacoli e film. In questo modo, puoi diventare un grande fan di questa splendida attrice!

Ecco i migliori spettacoli e film con Sharon Duncan-Brewster:

Cattive ragazze (1999) nel ruolo di Crystal Gordon

Immagina me e te (2005) come la signora Fosley

East Enders (2009) come Trina

Rastamouse (2011) come Fichetto e vari

Il Mimo (2013) come Dionne

Rogue One: una storia di Star Wars (2016) come il senatore Pamlo

Anni e anni (2019) come Fran Baxter

Educazione sessuale (2019) come Roz Marchetti

Duna (2021) nel ruolo del dottor Liet Kynes

Se non vedi l’ora di vedere questa attrice ancora una volta sui tuoi schermi, dovresti guardare i prossimi progetti di Sharon, Lo sciame, Washington Neroe Mamma Terra, quando verranno ufficialmente rilasciati. Fino ad allora, non dimenticare di catturare Sharon Duncan-Brewster come protagonista Enola Holmes 2 streaming in questo momento solo su Netflix!