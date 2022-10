Shantaram è interpretato da Charlie Hunnam su Netflix? (dove guardare)

Charlie Hunnam in “Shantaram”, in anteprima mondiale il 14 ottobre 2022 su Apple TV+.

Charlie Hunnam e Richard Roxburgh recitano nel nuovo show televisivo thriller drammatico Shantaram, tratto dal libro di Gregory David Roberts. La storia è in realtà ispirata alla vita di Roberts e segue un rapinatore di banche australiano che fugge dal paese per trovare rifugio in India.

Shantaram è ambientato negli anni ’80 dopo che il personaggio principale, Lin (Hunnam), evade di prigione e scappa in India. La serie inizia raccontando la fuga di Lin e come ha lasciato l’Australia per una nuova casa, sperando di nascondersi tra i milioni che vivono in India. Ma non molto tempo dopo il suo arrivo, Lin si ritrova attratto da una donna misteriosa di nome Karla (Antonia Desplat).

La serie ha ricevuto recensioni da miste a negative dalla critica, ma i primi tre episodi sono ora disponibili e molti fan non vedono l’ora che arrivi lo spettacolo e hanno in programma di guardarlo a prescindere.

Shantaram è su Netflix?

No, Shantaram non è su Netflix perché è una serie originale di Apple TV+. Tuttavia, i fan di Charlie Hunnam possono attualmente guardare Picco cremisi, Triplice Frontierae I Signori su Netflix, che presentano tutti l’attore.

Altri thriller drammatici sul servizio che potrebbero piacerti sono Clickbait, Dietro i suoi occhi, Stare vicinoe il recentemente rilasciato L’osservatore.

Dove guardare Shantaram

I primi tre episodi di Shantaram uscirà esclusivamente su Apple TV+ venerdì 14 ottobre. Altri episodi verranno rilasciati settimanalmente venerdì.

Ecco il programma di uscita della prossima puntata:

Episodio 1, 14 ottobre

Episodio 2, 14 ottobre

Episodio 3, 14 ottobre

Episodio 4, 21 ottobre

Episodio 5, 28 ottobre

Episodio 6, 4 novembre

Episodio 7, 11 novembre

Episodio 8, 18 novembre

Episodio 9, 25 novembre

Episodio 10, 2 dicembre

Episodio 11, 9 dicembre

Episodio 12, 16 dicembre

starai a guardare? Shantaram questo fine settimana?