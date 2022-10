La vita familiare può essere una cosa divertente, quindi non sorprende vedere così tante sitcom nel corso dei decenni che ritraggono famiglie e offrono molte risate di pancia. Le possibilità della trama sono infinite e finché c’è una buona dinamica familiare il tuo spettacolo troverà un pubblico. Nel caso di Family Reunion ne ha trovato uno ampio e passionale.

Creato da Meg DeLoatch, lo spettacolo americano ha iniziato a trasmettere in streaming su Netflix nel luglio 2019 con la prima stagione divisa in tre parti.

È tornato per una seconda stagione in due parti nel 2021 e il pubblico è stato nuovamente invitato a riunirsi con i suoi personaggi preferiti nella terza stagione giovedì 27 ottobre 2022.

Tuttavia, non tutti i favoriti sono tornati questa volta, con Shaka McKellan, regolare della serie di Isaiah Russell-Bailey, in particolare assente dal mix.

Riconoscendo questo cambiamento stridente, Shaka ha lasciato Family Reunion?

Shaka ha lasciato Family Reunion nella terza stagione?

Il personaggio di Shaka ha lasciato Family Reunion per la durata della terza stagione perché è stato mandato in collegio per studiare.

Tenendo conto di ciò, la sua assenza viene spiegata e affrontata all’interno della serie.

Tuttavia, avere una presenza così centrale nella serie assente dopo due stagioni rischia di sollevare domande da parte del pubblico. Isaiah non ha affrontato il personaggio che essenzialmente è stato cancellato dallo show, quindi potrebbe semplicemente derivare da una decisione a nome degli sceneggiatori.

Ha pubblicato su Instagram il giorno dell’uscita della stagione 3, ma il post in sé non riguardava Family Reunion, anche se un fan ha commentato “ti sei mancato nell’ultima stagione”.

Isaia ha risposto “grazie” ma non ha elaborato.

“L’hanno appena mandato in collegio”

Un certo numero di fan di Family Reunion ha reagito all’ultimo sviluppo della trama ed è chiaro che alcuni non sono rimasti colpiti dalla decisione.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Awwwww perché si sono sbarazzati di Shaka durante la riunione di famiglia?!?!?? Lmaooo, odio la tv, l’hanno appena mandato in collegio e non lo vedremo mai più — accettando le scuse sotto forma di Balenciaga (@shayyydollyyy) 27 ottobre 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Hanno mandato Shaka in collegio e hanno accorciato l’intro 😩😭 #familyreunion Non approvare!! — Mo Reilley (@MoReilley) 28 ottobre 2022

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Aspetta un attimo… DOVE E’ SHAKA??????? #riunione di famiglia — Laplumeblanche🦢 (@Laplumeblanche5) 27 ottobre 2022

Family Reunion è stato rinnovato per la stagione 4?

No, Family Reunion terminerà ufficialmente con la stagione 3.

A differenza delle stagioni precedenti, l’ultima offrirà ai fan solo 10 episodi e tutti sono stati resi disponibili nella stessa data anziché essere divisi in parti.

La creatrice Meg DeLoatch ha recentemente parlato della fine dello spettacolo, riporta The Hollywood Reporter:

“Sono così entusiasta che Family Reunion tornerà per la terza stagione. Sarò sempre grato a Netflix per avermi dato l’opportunità di raccontare finalmente la mia storia e la piattaforma per condividere la bellissima, amorevole e gioiosa famiglia McKellan con il mondo”.

Meg non è stata la showrunner dell’ultima stagione, ma Adrienne Carter e Arthur Harris hanno entrambi intensificato il compito.

Family Reunion è in streaming esclusivamente su Netflix.

