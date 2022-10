Shadow and Bone Stagione 2: tutto ciò che sappiamo finora

La stagione 2 di Shadow and Bone arriverà su Netflix a livello globale nel 2023. Di seguito è riportata la nostra grande anteprima aggiornata per la stagione 2, inclusi i nuovi personaggi che possiamo aspettarci, le aspettative sulla storia, le notizie sul casting, le anticipazioni della stagione 2 e tutto ciò che sappiamo.

Per ricapitolare, basata sulla serie di libri all’interno del Grishaverse di Leigh Bardugo, la prima stagione dello show fantasy è uscito su Netflix il 23 aprile 2021. Il cast della prima stagione includeva Ben Barnes, Jessie Mei Li, Archie Renaux, Freddy Carter, Amita Suman e Kit Young.

Celebrando il suo primo anniversario nell’aprile 2022, Netflix Geeked ha condiviso alcune nuove immagini della prima stagione:

Ombra e Ossa Informazioni rapide sulla stagione 2

Se non hai tempo per leggere questo articolo completo, ecco nove cose veloci che devi sapere sulla stagione 2:

8 episodi arriveranno come parte della stagione 2, ciascuno di circa un’ora. La seconda stagione dovrebbe seguire Siege and Storm. Secondo quanto riferito, lo spettacolo ha un budget compreso tra $ 3.000.000 e $ 4.999.999 per episodio. Le riprese della seconda stagione si sono svolte tra gennaio e giugno 2022. Anna Leong Brophy, Lewis Tan, Patrick Gibson e Jack Wolfe si sono uniti al cast. Eric Heisserer continuerà ad occuparsi di showrunning per la stagione 2. Joseph Trapanese tornerà a comporre per la stagione 2. È stata annunciata solo una data di uscita ampia per il 2023 per la stagione 2. Un video in anteprima è stato rilasciato all’evento Tudum di Netflix (incorporato di seguito)

Tutto quello che sappiamo Ombra e Ossa stagione 2

Quando era Ombra e Ossa rinnovato per la stagione 2?

La serie è stata rinnovata il 7 giugno 2021, poco meno di 2 mesi dopo la premiere della prima stagione.

Sebbene ci sia un sacco di materiale originale in arrivo, abbiamo riferito che la seconda stagione dello show era in sviluppo attivo da un po’ di tempo. Tuttavia, il rinnovo ufficiale non è arrivato fino alla Geeked Week 2021 di Netflix.

Il rinnovo è arrivato insieme a un video con il cast che parlava del rinnovo.

Sul rinnovo, Shawn Levy (che è stato produttore esecutivo dello show) ha dichiarato:

“I miei colleghi di 21 Laps ed io siamo entusiasti che il pubblico di tutto il mondo possa continuare a esplorare il Grishaverse e godersi la narrazione epica e unica di Shadow and Bone. Il divertimento del nostro lavoro di produttori è la collaborazione con i partner creativi che ci ispirano. Leigh Bardugo ed Eric Heisserer sono due di questi partner; insieme hanno creato un mondo e un pantheon di personaggi che i fan di tutto il mondo hanno abbracciato. Non vediamo l’ora di portare gli spettatori nella corsa sfrenata che verrà dopo…”

Come ha fatto bene Ombra e Ossa esibirsi su Netflix?

55 milioni di abbonati Netflix hanno guardato lo spettacolo nei primi 28 giorni, secondo Netflix. Questo pone lo spettacolo 8° nei programmi TV inglesi più visti di tutti i tempi (almeno secondo le statistiche pubblicate da Netflix).

Questo si allinea anche con i primi 10 dati raccolti. Attualmente è all’ottavo posto per il numero di punti raccolti a livello globale dietro Vincenzo ma davanti bucaneve con ben 16.342 punti raccolti in tutto il mondo. Ha anche avuto il quattordicesimo più grande debutto nel primo giorno su Netflix da marzo 2020.

Netflix afferma che la serie ha raggiunto il primo posto in 79 paesi.

Lo spettacolo ha anche tenuto una valutazione fresca certificata per un certo periodo, ma da allora è scesa all’87%, mentre il punteggio del pubblico vanta ancora una valutazione del 90%.

Ombra e Ossa cast della seconda stagione: chi è nuovo e chi tornerà?

È stato confermato che i seguenti membri del cast torneranno per la stagione 2:

Jessie Mei Li (Alina Starkov)

Archie Renaux (Malyen Oretsev)

Freddy Carter (Kaz Brekker)

Amita Suman (Inej)

Kit Young (Jesper Fahey)

Ben Barnes (generale Kirigan)

Calahan Skogman (Matthias Helvar) – Promosso a regular per la stagione 2

Danielle Galligan (Nina Zenik) – Promossa a regular per la stagione 2

Daisy Head (Genya Safin) – Promossa a serie regolare per la stagione 2

In termini di ciò in cui appariranno i nuovi membri del cast Ombra e Ossa stagione 2, abbiamo ricevuto la conferma di nuovi membri del cast a metà gennaio 2022.

Sophie Holland (che fa il cast di Netflix Lo stregone e Voi) ha continuato come direttore del casting per la stagione 2.

Questi sono i nuovi personaggi e volti in cui vedrai Ombra & Ossa stagione 2:

Patrick Gibson nel ruolo di Nikolai Lantsov – Un principe che sviluppa un alter ego di nome Sturmhond e recluta un equipaggio di mercenari e soldati per aiutare Ravka. Descritto come sicuro di sé e pieno di spavalderia. (Questo personaggio è stato accennato per la prima volta in varie interviste). Gibson è apparso in particolare in Netflix L’OA.

Anna Leong Brophy nel ruolo di Tamar Kir-Bataar – Un Grisha Heartrender (capacità di manipolare i corpi) e trasporta due asce. È la sorella gemella di Tolya (elencata di seguito) ed è un personaggio LGBTQ. Brophy è noto per Di ritorno e Tracce.

Lewis Tan nel ruolo di Tolya Yul-Bataar – Descritto come grande e muscoloso, Tolya sarà un mercenario nell’equipaggio di Sturmhond. Tan è forse meglio conosciuto da Netflix Wu Assassini o Combattimento mortale.

Jack Wolfe nel ruolo di Wylan Hendriks – Figlio di un ricco mercante e trasportato negli inferi criminali dopo essersi unito ai Crow come abile chimico ed esperto di demolizioni. Wolfe è apparso in Netflix Lo stregone e All’interno n. 9.

Oltre a questi casting principali, IMDb lo riporta anche Janet Kuma interpreterà Keme nella seconda stagione.

Ci sono anche rapporti che Giovanna McGibbon giocherà Nadya e Rachel Redford giocando a Fruszi.

Da cosa aspettarsi Ombra e Ossa stagione 2 su Netflix

Ecco un breve riassunto della fine della prima stagione prima di immergerci nelle teorie della seconda.

I nostri eroi entrano nell’ovile per l’ultima volta e, ancora una volta, ci sono altre morti sulle carte. Kirigan usa i poteri crescenti di Alina per creare un nuovo tunnel di luce, consentendo il passaggio attraverso l’oscurità all’interno dell’ovile. Scoppia una grande rissa e il mondo sembra più diviso che mai.

Il potere dei cervi sta ancora sfuggendo a molti dei personaggi, tuttavia, in una visione, Alina si rende conto che solo lei può sfruttare il suo potere, non Kirigan.

Ben Barnes ha parlato di come il suo personaggio sarebbe cambiato e si sarebbe adattato nella stagione 2 con il suo nuovo potere dicendo:

“È qualcuno che ha avuto un esercito ed è stato a capo di questa gerarchia medievale, qualcuno che è venerato e temuto. Ma ora è ancora più solo – con una manciata di vendette e un gruppo ammassato di persone che cercano di ucciderlo. Adesso è un po’ onnipotente. Deve solo pensare a qualcosa di oscuro, e accadrà. Quindi sarà interessante vedere con quali personaggi lo troviamo ad interagire andando avanti”.

Jessie Mei Li parlando con DigitalSpy ha anche fatto alcuni commenti notevoli su ciò che possiamo aspettarci, dicendo:

“Alina passa dall’essere una piccola cagnolina spaventata che non può guardare nessuno negli occhi, ad avere improvvisamente questo senso di gravità per lei. Sentiamo che è cresciuta molto ed è davvero forte. Ma ha ancora molta strada da fare, ed è davvero un bel posto dove lasciarla. Sappiamo dove sta andando ora e dove deve andare”.

Resta da vedere quanto la serie si attaccherà ai libri. Finora è stato abbastanza vicino con alcune deviazioni notevoli, ma la trama centrale della stagione 2 dovrebbe seguire Assedio e Tempesta. Ecco la sinossi del secondo libro:

“Il Darkling è emerso dall’Ombra con un nuovo terrificante potere e un piano pericoloso che metterà alla prova i confini del mondo naturale. Con l’aiuto di un famigerato corsaro, Alina torna nel paese che aveva abbandonato, determinata a combattere le forze radunate contro Ravka. Ma man mano che il suo potere cresce, Alina si insinua sempre più nel gioco della magia proibita del Darkling, e sempre più lontano da Mal. In qualche modo, dovrà scegliere tra il suo paese, il suo potere e l’amore che ha sempre pensato l’avrebbe guidata, o rischiare di perdere tutto a causa della tempesta in arrivo”.

Secondo una sinossi della seconda stagione vista da What’s on Netflix, la seconda stagione vedrà Alina e Mal in fuga alla ricerca di un altro obiettivo mitico che li aiuterà nella loro lotta contro Kirigan mentre potenzialmente si alleano con un nuovo alleato.

I Crows avranno anche un ruolo di primo piano nella stagione 2 (e si dice anche che avranno la loro serie spin-off) che sono tornati a Ketterdam e stanno affrontando vecchi rivali.

Nella seconda stagione ci viene promessa una stagione di “intrigo politico, sanguinose battaglie, navi volanti, amici riuniti, nuovi paesi e un segreto di famiglia che infrangerà tutte le aspettative”.

Dov’è Ombra e Ossa stagione 2 in produzione?

All’inizio di novembre 2021, abbiamo riferito che la produzione sarebbe iniziata a gennaio 2022.

Ombra e Ossa la stagione 2 sarà nuovamente girata interamente a Budapest e durerà da gennaio a luglio 2022. Un elenco aggiornato afferma che le riprese inizieranno il 10 gennaio e proseguiranno fino al 18 maggio.

La produzione della serie si svolge negli ORIGO Studios di Budapest.

Josh Barry, un produttore esecutivo della serie, ha pubblicato il 9 gennaio che c’era una “grande settimana davanti”.

Netflix ha confermato, insieme agli annunci di casting di cui sopra, che le riprese erano iniziate il 13 gennaio e ha fornito una prima occhiata a tutto il nuovo cast.

Di seguito puoi vedere il cast assemblato in un teatro prima di girare la nuova stagione.

Le riprese della serie erano originariamente previste per il 18 maggio 2022, anche se le riprese sono state estese fino al 6 giugno 2022.

Una settimana sfigata di Netflix in estate, Netflix ha confermato in una breve clip che le riprese erano terminate. Diversi membri del cast hanno parlato di cosa possiamo aspettarci e hanno confermato che le riprese si erano concluse.

Jessie Mei Li (che interpreta Alina Starkov) ha detto:

“Abbiamo ufficialmente concluso la stagione 2 di Shadow and Boen e non vediamo l’ora di mostrarvi cosa abbiamo combinato”

Lewis Tan (che debutterà nella stagione 2 come Tolya Yul-Bataar) ha aggiunto:

“Non possiamo rivelare troppo in questo momento, ma volevamo rispondere ad alcune domande per farti indovinare cosa accadrà.”

Tra le domande a cui è stata data risposta c’era “Quali tre parole useresti per descrivere la stagione 2?” con le risposte di vari membri del cast: “Amore, potere, crepacuore”, “Pieno d’amore” e “Più grande, più audace, migliore”.

Titoli, sceneggiatori e registi degli episodi di Shadow & Bone

Episodio 1 – Sceneggiatura di: Eric Heisserer

Episodio 2 – Sceneggiatura di: Nick Culbertson

Episodio 3 – Sceneggiatura di: Donna Thorland

Episodio 4 – Sceneggiatura di: Shelley Meals

Episodio 5 – Sceneggiatura di: Christina Strain

Episodio 6 – Sceneggiatura di: Daegan Fryklind

Episodio 7 – Sceneggiatura di: Vanya Asher

Episodio 8 – Sceneggiatura di: Eric Heisserer & Erin Conley

Quante stagioni di Ombra e Ossa ci sarà su Netflix?

In questo momento, lo spettacolo è stato rinnovato solo fino a una seconda stagione.

Detto questo, l’autrice della serie di libri, Leigh Bardugo, dice che desidera che ci siano cinque stagioni, aggiungendo: “C’è così tanta storia”.

Per inciso, abbiamo anche sentito voci che potrebbero esserci uno spin-off in fase di sviluppo, in particolare per quanto riguarda i Crows che hanno giocato un ruolo fondamentale nella prima stagione.

Infine, Netflix rilascerà un nuovo gioco mobile per Shadow and Bone nel 2023 chiamato Shadow and Bone: Destinies.

Ecco la descrizione:

“Gioca nei panni dei tuoi personaggi preferiti e viaggia attraverso il mondo del Grishaverse in un’avventura narrativa per realizzare i loro destini. Lungo la strada, dovrai prendere decisioni che determineranno il corso del tuo viaggio”.

Facci sapere nei commenti se sei entusiasta della prossima stagione di Ombra & Ossa.