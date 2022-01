Shadow and Bone Stagione 2: Netflix condivide un video di Lewis Tan che prova per Tolya Yul-Bataar

La serie fantasy di successo di Netflix, Ombra e Ossa ha appena iniziato le riprese della seconda stagione e il gigante dello streaming ha recentemente annunciato l’aggiunta di quattro nuovi personaggi al Grishaverse. Il nuovo cast include Anna Leong Brophy (Traces) nei panni di Tamar Kir-Bataar, Jack Wolfe (The Witcher) nei panni di Wylan Hendriks, Lewis Tan (Mortal Kombat) nei panni di Tolya Yul-Bataar e Patrick Gibson (The OA) nei panni di Nikolai Lantsov.

l’attesa è finita: ecco i tuoi Toyla, Tamar, Nikolai e Wylan in SHADOW AND BONE Stagione 2 pic.twitter.com/HSEtL6aowE — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 13 gennaio 2022

Ombra e Ossa è un dramma fantasy americano, ispirato ai libri ambientati nel Grishaverse creato dall’autore Leigh Bardugo con l’autore che funge anche da produttore esecutivo dello spettacolo. Dalla stagione 1 di Ombra e Ossa diventato popolare, Netflix aveva annunciato ufficialmente il rinnovo della stagione 2 nel giugno 2021. Mentre Bardugo e il cast dello show ci hanno entusiasmato per i diversi personaggi e la costruzione di parole che sperimenteremo nella stagione 2, quello che non vediamo l’ora è la lotta tra Tamar e Tolia.

LEGGI ANCHE: Netflix annuncia aggiunte al cast di Shadow And Bone Stagione 2, la produzione inizia

Tamar e Tolya combattono nella seconda stagione di Shadow and Bone

Di recente, Netflix Geeked ha twittato un video di formazione di Lewis Tan nei panni di Tolya Yul-Bataar Ombra e Ossa. Dal video, possiamo aspettarci che ci sarà una feroce battaglia tra Tolya e Tamar.

solo io che aspetto quei combattimenti tra Tamar e Tolya nella stagione 2 di SHADOW AND BONE pic.twitter.com/E0Li2LN21m — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 15 gennaio 2022

Quindi ti guideremo attraverso i nuovi personaggi della Stagione 2: Tamar e Tolya

Lewis Tan nei panni di Tolya Yul-Bataar nella seconda stagione di Shadow and Bone

Dopo quello di Netflix Wu Assassini, Lewis Tan interpreterà il personaggio di Tolya, che è anche il fratello gemello di Tamar. Secondo i libri, ha gli occhi d’oro ed è anche un membro dell’equipaggio di Sturmhond e Soldat Sol. È descritto come muscoloso e tende a litigare, proprio come sua sorella.

L’attore Lewis Tan sta subendo alcune importanti trasformazioni, come possiamo vedere nel video sopra. Il suo continuo intenso allenamento è la prova che la lotta tra Tolya e Tamar sarà l’ultima battaglia della stagione. Tan ha interpretato il ruolo principale nello scorso anno Combattimento mortale film e ha dimostrato a se stesso di essere capace di tutti i tipi di combattimenti acrobatici, facendo la sua scelta perfetta per il casting per Tolya Yul-Bataar.

Ci sono livelli in questo gioco, guarda cosa succede dopo. #LewisTan pic.twitter.com/whThXb8nxQ — Lewis Tan (@TheLewisTan) 19 ottobre 2019

Anna Leong Brophy nel ruolo di Tamar Kir-Bataar nella seconda stagione

Dopo essere apparso in Indietro e tracce, Brophy apparirà come Tamar in un nuovo look. Secondo i libri, Tamar è la sorella gemella di Tolya, e anche un membro dell’equipaggio di Sturmhond e Soldat Sol. È feroce ed è difficile sconfiggerla in un combattimento. Porta sempre un’ascia e porta le abilità di un Grish Heartender.

Dal momento che Netflix non ha annunciato la data di uscita di Ombra e Ossa Stagione 2, non sappiamo quando uscirà la nuova stagione. Ma con l’inizio della produzione e delle riprese, possiamo aspettarci che la stagione 2 uscirà su Netflix alla fine dell’anno.

Cosa ne pensi delle nuove aggiunte al cast? Sei eccitato per la lotta tra Tamar e Toyal? Fateci sapere nei commenti qui sotto.

Il post Shadow and Bone Stagione 2: Netflix condivide un video di Lewis Tan che prova per Tolya Yul-Bataar è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.