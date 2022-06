Sfocando il confine tra reale e finzione, di cosa si tratta “Cuori viola”?

Se ami Nicholas Sparks e di Jojo Moyes tipo di romanza e storie commoventi, adorerai anche questa. Adattamento dei romanzi rosa è stimolante perché il regista deve catturare il essenza del romanzo e mantenerlo sullo schermo in modo creativo. Il produttore dovrebbe essere in grado di farlo generare una scintilla nel cuore degli spettatori, così come l’autore. Pertanto, è dovere del regista rendere il film il più autentico possibile. Netflix sta venendo fuori con uno di questi film chiamato Cuori viola.

Cos’è Purple Hearts su Netflix?

Purple Hearts è un film d’amore americano in uscita. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Tess Wakefield. La storia è molto intrigante. Un aspirante cantautore, Cassie Salazare un marine, Luca Domanicadere amore tra di loro pur avendo innumerevoli ostacoli. Ecco il trailer del film da Netflix.

Come la romanzo ispirato il film, ecco un po’ sulla storia del romanzo. Per conto proprio convenienzaun lottando cantautore e un soldato che ha un passato travagliato accetta di ottenere sposato. Entrambi non si aspettavano nulla l’uno dall’altro dopo essersi sposati dicendo “Io faccio”. Ma come si suol dire, ciò che è destinato ad accadere, accadrà. Inaspettatamente, la linea sottile tra ciò che è vero e cosa sono fingendo diventa sfocato. E questa storia d’amore meravigliosamente intelligente e straordinaria si trasforma in una perfetta storia d’amore.

Ora, dobbiamo aspettare e guarda come viene il film e quanto attrae gli spettatori.

Il cast e maggiori dettagli sul film

Anche se non possiamo mantenere la calma fino all’arrivo del film, ecco qualcosa sul cast del film. abbiamo Nicola Galitzine come Luca e Sofia Carson come Cassie. Insieme a loro, Jacobs sceltoJoh Harlan Kim, Kat astuta, Tiglio Ashby, Antonio Ippolitoe altro ancora.

Il film lo farà pubblicazione Su 29 luglio 2022. Bene, dobbiamo aspettare di vedere se le stelle fanno un abbinamento perfetto.

Leggi anche: Gli opposti attirano il romanticismo per adulti con la stella di Cenerentola che mescola rosso e blu – Rivelato il primo sguardo di Purple Hearts

Il recensioni per il libro sono certamente estremamente positivo. Hanno apprezzato meravigliosamente moderno, complesso, e affascinante personaggi. Il libro si accende le scintille nel cuore dei lettori, il che li costringe a non mettere giù il libro finché non hanno tutte le risposte. è vero e tangibile. Queste sono le recensioni che il libro ha ottenuto.

Cosa ne pensi del film?

Il post Offusca il confine tra reale e finzione, di cosa si tratta “Cuori viola”? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.